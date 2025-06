Face à Whoop, cette marque de sport lance un bracelet sans écran… et sans abonnement

Après une version dédiée à l’Hyrox, Amazfit vient d’annoncer officiellement la disponibilité de son tout premier bracelet sans écran, l’Amazfit Helio Strap.

L’Amazfit Helio Strap // Source : Amazfit

Décidément, c’est l’une des principales tendances de 2025. Dans le sillage de Whoop, de plus en plus de marques de sport se lancent à leur tour sur le marché des bracelets connectés sans écran.

Outre Polar qui a annoncé travailler sur un appareil de ce type, prévu pour septembre, c’est aussi le cas d’Amazfit. La marque chinoise avait déjà annoncé un modèle exclusivement destiné aux participants à la finale mondiale de l’Hyrox et a dévoilé, ce mardi, la version grand public : l’Amazfit Helio Strap.

Un bracelet sans écran pour la récupération

À l’instar de ce que proposent les bracelets Whoop 4.0 ou Whoop 5.0, l’Amazfit Helio Strap est conçu avec un bracelet en tissus et un capteur cardio optique qui va analyser les mouvements de l’utilisateur, sa SpO2 et sa fréquence cardiaque tout en long de la journée. Des mesures que l’on retrouve également sur une montre connectée Amazfit, mais cette fois sans écran distrayant.

Tout comme la bague connectée Helio Ring, ce type de bracelet vise essentiellement à suivre le sommeil, la récupération ou l’activité de l’utilisateur au quotidien, en dehors des séances sportives. Il vient ainsi en complément de la montre dont l’écran et le GPS seront plus adaptés pour analyser l’allure durant les sessions de course à pied.

L’Amazfit Helio Strap // Source : Amazfit

Pour la consultation des données, les utilisateurs devront se tourner vers l’application Zepp d’Amazfit, qui permettra de retrouver la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, la VFC ou le taux d’oxygène sanguin.

En plus de la récupération, Amazfit annonce que son bracelet est capable de détecter automatiquement 27 modes d’entraînement, du Hyrox à la course en extérieur en passant par la marche, la gymnastique ou le cyclisme en extérieur.

Un bracelet connecté sans écran… et sans abonnement

Par ailleurs, en raison de l’absence d’écran, le bracelet Helio Strap propose une autonomie bien supérieure à celle des montres Amazfit avec jusqu’à 10 jours d’utilisation normale et 25 jours en mode économie d’énergie.

Enfin, et c’est là l’un des grands avantages du modèle d’Amazfit par rapport à ceux de Whoop, l’Helio Strap ne nécessite pas d’abonnement pour consulter les données. Rappelons que les bracelets de Whoop sont proposés exclusivement avec des abonnements à partir de 200 euros pour un an.

Le bracelet Amazfit Helio Strap est disponible dès aujourd’hui en version noire au prix de 99,90 euros. Il sera décliné, dans les prochaines semaines, en teintes gris-noir et blanc-gris.