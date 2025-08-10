Avec 450€ de moins, ce puissant laptop généreusement équipé (écran OLED 2,8K 120 Hz, Ultra 7 et 32 Go RAM) est le deal parfait pour la rentrée

Entre sa dalle Oled 2,8K à 120 Hz, son processeur Ultra 7 et son design léger, le PC portable HP Pavilion Plus 14-ew0000sf est un bon compagnon pour la rentrée. C’est d’autant plus vrai maintenant qu’il coûte 30 % de moins grâce à cette offre.

Hp Pavillon Plus 14-ew1006nf

Le HP Pavilion Plus 14-ew1006nf est un ultraportable bien équipé. Il a la particularité d’embarquer une dalle OLED avec une excellente définition et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il ne s’arrête pas là et propose une configuration musclée pour encaisser les tâches du quotidien avec son Ultra 7. Si habituellement ce laptop vaut 1 500 euros habituellement, aujourd’hui il bénéficie de 30 % de réduction pour s’afficher à un prix plus abordable.

Les points forts du HP Pavilion Plus 14-ew1006nf

Écran de 14″ OLED en 2,8K et 120 Hz

Configuration solide : Ultra 7 155H + 32 Go RAM

Compatible avec la charge rapide

Avec un prix barré à 1 503,99 euros, le PC portable HP Pavilion Plus 14-ew1006nf est actuellement remisé à 1 049,99 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Un laptop qui en plein la vue

Le HP Pavilion Plus 14-ew1006nf présente des lignes plutôt sobres et élégantes, avec un châssis en métal au coloris gris qui respire la qualité. Son format compact 14 pouces et son poids de seulement 1,44 kg le rendent parfaitement adapté aux utilisateurs nomades. La marque n’a pas pour autant négligé la connectique de sa machine. Ici, le Pavillon Plus en possède une plutôt complète : deux ports USB-A, un port HDMI 2.1, un port Thunderbolt 4, un port USB-C et une prise casque audio.

Pour travailler confortablement dessus, HP déploie une dalle OLED de 14 pouces, au format 16:10, avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels, un taux de rafraîchissement à 120 Hz et un temps de réponse de seulement 0,2 ms. Contrastes infinis, couleurs parfaitement calibrées, affichage fluide et compatibilité avec le HDR, tout y est. C’est un plaisir pour nos yeux, que ce soit dans le cadre professionnel, ou bien pour simplement regarder des séries.

Performant dans la durée

Les performances sont également au rendez-vous. Il intègre une puce Intel Core Ultra 7 pouvant monter jusqu’à 4,8 GHz en mode boost, accompagné de 32 Go de RAM pour faire du multitâche à foison sans accroc. Les tâches comme la navigation web, le montage photo ou vidéo, ou encore le visionnage de séries et de films se feront dans les meilleures conditions et avec suffisamment de réactivité et de fluidité.

Pour ce qui est du stockage, le laptop de HP utilise un SSD NVMe de 512 Go, on aurait apprécié plus, mais il offre une belle réactivité avec des lancements rapides et des temps de chargement réduits.

Enfin, pour rester productif, la marque promet jusqu’à 13 heures d’autonomie. De quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise, mais avec une utilisation poussée, ce chiffre sera amené à diminuer. Heureusement, il est compatible avec la technologie de charge rapide : il est capable de passer de 0 à 50 % de charge en environ 30 minutes.

Si vous souhaitez le comparer avec d’autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.