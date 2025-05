Whoop : le bracelet connecté design arrive en deux versions, découvrez ses belles nouveautés

La marque américaine Whoop a dévoilé ce jeudi ses nouveaux modèles de bracelet connecté. Deux versions sont désormais disponibles pour les utilisateurs, le Whoop 5.0 et le Whoop MG.

Le nouveau bracelet Whoop 5.0 // Source : Whoop

Dans le domaine des montres et bracelets connectés, la marque américaine Whoop propose un modèle vraiment à part. Non seulement ses bracelets connectés sont démunis d’écran, mais ils ne sont pas achetés par l’utilisateur.

Pour aller plus loin

Test du Whoop 4.0 : 170 jours avec le bracelet des stars

En fait, le modèle économique de Whoop repose sur l’abonnement : en souscrivant un abonnement, l’utilisateur a accès à un bracelet pour mesurer ses données et à l’application. La promesse est ainsi de permettre de changer automatiquement de bracelet dès qu’un nouveau modèle est proposé.

Deux bracelets : le Whoop 5.0 et le Whoop MG

C’est ainsi qu’après son Whoop 4.0 lancé en 2021, le constructeur a annoncé ce jeudi deux nouvelles versions : le Whoop 5.0 et le Whoop MG.

Sur le papier, les deux bracelets proposent une base identique. Toujours sans écran, ils permettent de profiter d’une autonomie de 14 jours, contre 5 jours pour le Whoop 4.0. Les bracelets sont également 7 % plus petits que le précédent modèle, avec un processeur 60 % plus rapide.

L’application Whoop // Source : Whoop L’application Whoop // Source : Whoop

Par ailleurs, Whoop a amélioré son application pour ajouter de nombreux scores et données. C’est le cas notamment de l’âge métabolique, calculé en fonction de sa santé cardiovasculaire, ou du niveau de stress.

Le nouveau bracelet Whoop 5.0 // Source : Whoop

En fait, le Whoop 5.0 et le Whoop MG se distinguent par certaines différences en termes de capteur. Contrairement à la version 5.0, le Whoop MG — pour Medical Grade, de grade médical — intègre un électrocardiogramme et un suivi de la tension artérielle au quotidien. Il sera donc à privilégier pour les personnes souhaitant suivre plus précisément leur état de santé et non pas uniquement leur activité ou leurs performances sportives.

Trois abonnements : Whoop One, Whoop Peak et Whoop Life

Derrière ces deux nouveaux bracelets, Whoop a aussi revu sa formule d’abonnement. Jusqu’à présent, la marque proposait une formule unique, à 264 euros par an. Désormais, ce sont trois abonnements qui sont proposés :

Whoop One : avec Whoop 5.0, sans chargeur sans fil, suivi du stress ou âge métabolique, 199 euros par an

Whoop Peak : avec Whoop 5.0, chargeur sans fil, suivi du stress et de l’âge métabolique, 264 euros par an

Whoop Life : avec Whoop MG, chargeur sans fil, fonction ECG et tension artérielle, 399 euros par an

Les nouveaux bracelets Whoop 5.0 et Whoop MG seront disponibles à compter du 23 mai prochain. Les personnes disposant déjà d’un abonnement Whoop, avec un Whoop 4.0, devront néanmoins s’engager pour 12 mois supplémentaires pour passer au bracelet Whoop 5.0.