À -25 %, ce bracelet connecté Huawei est une belle alternative aux Smart Band de Xiaomi

Il n’y a pas que Xiaomi qui fait de bons bracelets connectés, Huawei est aussi doué dans ce domaine et son dernier traqueur d’activité se trouve déjà en promotion sur Amazon : 44 euros au lieu de 59 euros.

Huawei Band 9 // Source : boutique officielle

À côté de ses wearables, Huawei compte aussi des bracelets connectés dans son catalogue. Son Band 9 dispose de nombreuses fonctionnalités pratiques à utiliser au quotidien, que ce soit pour suivre son activité sportive que sa santé. Il est très recommandable surtout maintenant qu’il perd 25 % de son prix.

Le Huawei Band 9 propose…

Un écran Oled de 1,47 pouce

Un suivi complet de la santé

Une autonomie musclée couplée à la charge rapide

Le Huawei Band 9 est vendu au prix de 59,99 euros, mais avec 25 % de remise, le bracelet connecté passe à 44,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei Band 9. Le tableau s’actualise automatiquement.

À mi chemin entre bracelet et une montre connectée

Le Huawei Band 9 copie en partie le modèle précédent en proposant un boîtier plus large que le bracelet en lui-même qui tend à le rapprocher d’une montre au format rectangulaire. C’est un produit bien fini, avec un look sobre qui se fait vite oublier une fois au poignet avec ses 14 g.

Avec son écran tout en longueur d’une diagonale de 1,47 pouce, il est agréable pour consulter toutes les informations qui s’affichent sur l’écran, et interagir et naviguer dans le menu est plus simple. S’ajoute à cela, la technologie Oled pour des contrastes infinis et des couleurs bien vives. Il jouit même de l’affichage permanent, l’Always On Display et d’un capteur de lumière ambiante.

Un bon traqueur pour suivre votre activité

Il est bien évidemment doté de différentes mesures de la santé et du bien-être. Il est ainsi capable de mesurer la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang. Il peut aussi surveiller la qualité du sommeil et propose des exercices de respiration pour soulager le stress.

Il s’accompagne également d’un accéléromètre et d’un gyroscope pour comptabiliser le nombre de pas. En revanche, le Huawei Band 9 est dépourvu de GPS et devra se baser sur celui de votre smartphone pour enregistrer les entraînements avec une distance précise. La marque apporte tout même des entrainements personnalisés pour une remise en forme. Pour suivre votre activité, un bon bracelet doit se montrer endurant, et celui-ci promet une autonomie de 14 jours et 9 jours en utilisation intensive. Mieux encore, Huawei garantit que le bracelet peut être utiliser pendant deux jours après cinq minutes de charge, ou jusqu’à 9 jours après 45 minutes.

Afin de comparer le Huawei Band 9 avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.