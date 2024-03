Ce futur bracelet connecté vous en mettrait plein la vue avec ses nombreuses couleurs

Huawei préparerait un nouveau bracelet connecté Huawei Band 9. Le site allemand WinFuture a pu mettre la main sur son visuel ainsi que quelques caractéristiques.

Depuis cinq ans et la mise en place de l’embargo américain sur les produits Huawei, le constructeur chinois s’est trouvé une nouvelle jeunesse notamment du côté des ordinateurs portables, des écouteurs sans fil, mais surtout des montres connectées. La firme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et préparerait d’ailleurs un nouveau bracelet connecté dans les mois à venir.

Le journaliste allemand Roland Quandt du site WinFuture a en effet mis la main sur plusieurs images du prochain bracelet connecté de Huawei, le Huawei Band 9. Ce bracelet devrait reprendre en grande partie le design déjà utilisé sur le Huawei Band 8 ou sur le Huawei Band 7 avant lui. Il se positionnerait ainsi à mi-chemin entre un bracelet connecté, avec son boîtier allongé, et la montre connectée, avec un boîtier bien plus large que le bracelet en lui-même. Ce type de design est de plus en plus répandu pour les bracelets connectés et a déjà été adopté par Samsung avec son nouveau Galaxy Fit 3, ou par Xiaomi, avec son Smart Band 8 Pro.

Des caractéristiques très proches du précédent Huawei Band 8

Du côté de Huawei, WinFuture révèle que le Band 9 serait doté d’un écran Oled de 1,47 pouce de diagonale. Il embarquerait également une batterie de 180 mAh. Ces caractéristiques sont en fait similaires à celles du modèle précédent de Huawei. Pour l’étanchéité, il faudrait compter sur la norme 5 ATM qui devrait permettre de l’utiliser pour de la natation en surface, mais pas pour de la plongée. Enfin, si le bracelet devrait être compatible avec le Bluetooth pour se connecter au smartphone, il ne serait pas compatible avec les réseaux Wi-Fi.

Pour rappel, le précédent bracelet de Huawei, le Band 8, proposait déjà une mesure de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang. Il était équipé d’un bouton latéral en plus de l’écran tactile et profitait d’une autonomie annoncée de 14 jours. Cependant, le bracelet n’était pas doté de puce GPS et ne pouvait donc pas servir à suivre précisément vos entraînements en extérieur si vous n’aviez pas de smartphone avec vous. On ignore encore si ce sera le cas du nouveau Huawei Band 9.

Le Huawei band 9 devrait notamment se distinguer par ses nombreux coloris proposés, allant du noir au rose en passant par blanc, le bleu et le jaune. On ignore encore quand le Huawei Band 9 sera officiellement lancé.