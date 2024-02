Ce nouveau bracelet Samsung a tout pour plaire, mais vous ne pourrez pas l’acheter

Après des mois de rumeurs, Samsung a enfin officialisé pour la première fois son nouveau bracelet connecté, le Galaxy Fit 3. Pour le moment, il n'est prévu que pour les marchés philippin et coréen.

Cela fait de nombreux mois que les rumeurs se sont multipliées à propos du Samsung Galaxy Fit 3, un bracelet connecté s’inscrivant dans la suite du Galaxy Fit 2. Il avait même été retrouvé en vente en Tanzanie. Samsung vient de confirmer son arrivée en Corée du Sud ainsi qu’aux Philippines.

Un nouveau bracelet connecté chez Samsung, au design retravaillé

Ce Samsung Galaxy Fit 3 dispose d’un corps en aluminium ainsi qu’un écran plus large de 45 % de plus que le modèle précédent, pour une diagonale de 1,6 pouce : de quoi presque le faire rentrer dans la catégorie des montres connectées. L’idée est logiquement d’afficher davantage d’informations sur l’écran, ce qui peut être pratique, surtout pour les notifications. Le bracelet peut afficher tout un tas de cadrans : plus d’une centaine est proposée et on peut afficher ses propres photos en arrière-plan.

Sur la partie santé connectée, c’est assez classique : on trouve un cardiofréquencemètre, un capteur de SpO2, des outils de surveillance du sommeil (qui peuvent détecter les ronflements), etc. Et pour les sportifs, Samsung a pensé à intégrer plus de 100 types d’exercices physiques qui peuvent être suivis. La fiche technique du Samsung Galaxy Fit 3 affiche une résistance 5ATM, ce qui signifie qu’elle peut être plongée jusqu’à 50 mètres sous l’eau. Elle est logiquement IP68, c’est-à-dire qu’elle est résistante à l’eau, mais aussi à la poussière.

Parmi les nouveautés notables du Galaxy Fit 3 par rapport au Galaxy Fit 2, il y a la détection de chute et les SOS d’urgence. Le communiqué de presse de Samsung Philippines précise que « lorsqu’une chute anormale est détectée le Galaxy Fit 3 offre aux utilisateurs la possibilité d’appeler immédiatement les services d’urgence afin d’obtenir une assistance médicale dans les meilleurs délais. En cas d’urgence, les utilisateurs peuvent envoyer un SOS immédiatement en appuyant cinq fois sur le bouton latéral. » Côté autonomie, le constructeur annonce jusqu’à 13 jours d’endurance.

Un Samsung Galaxy Fit 3 pas disponible partout

Aux Philippines, le Samsung Galaxy Fit 3 sera disponible à partir du 23 février en trois coloris : gris, argent et or rose. On ne connaît pour l’instant pas son prix là-bas. Et en Corée du Sud, il sera disponible dans les prochains jours.

Le communiqué coréen précise que le Galaxy Fit 3 arrivera « dans certains pays de l’hémisphère occidental, d’Asie, d’Amérique latine et ailleurs à partir du 23 février. »

Interrogé par Frandroid, Samsung indique qu’aucune commercialisation de ce produit n’est prévue en France malheureusement.