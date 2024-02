Galaxy Fit 3 : voici les principales nouveautés attendues du bracelet connecté par cher de Samsung

Le site TheTechOutlook a mis la main sur les caractéristiques prévues pour le Galaxy Fit 3, le prochain bracelet connecté du constructeur coréen.

Samsung a beau mettre du temps à annoncer son nouveau bracelet connecté, ce n’est pas pour autant que les fuites ralentissent, bien au contraire. Après les visuels et quelques caractéristiques du futur Samsung Galaxy Fit 3, c’est désormais l’ensemble de sa fiche produit qui a été publiée ce lundi par le site TheTechOutlook.

Alors que l’on avait eu jusqu’à présent que quelques informations sur les caractéristiques du traqueur d’activité de Samsung, ce sont désormais l’ensemble de ses caractéristiques qui ont été mises en ligne par le site indien grâce à plusieurs visuels qui semblent provenir du matériel de formation auprès des vendeurs de la marque coréenne.

On peut ainsi y apprendre que le Samsung Galaxy Fit 3 sera doté d’un écran bien plus grand que son prédécesseur, le Galaxy Fit 2, sorti en 2021, avec une dalle Amoled rectangulaire de 1,6 pouce affichant 256 x 402 pixels pour une densité de 302 pixels par pouce et un capteur de luminosité ambiante. Le bracelet afficherait par ailleurs des dimensions de 42,9 x 28,8 x 9,9 mm pour un poids, avec bracelet, de 36,8 grammes et une étanchéité IP68 et 5 ATM. On retrouverait par ailleurs du verre incurvé en façade et de l’aluminium pour le boîtier, doté d’un écran tactile et, en prime, d’un bouton de contrôle. Pour la mémoire, il faudrait compter du 16 + 256 Mo. Pour la batterie, le Samsung Galaxy Fit 3 embarquerait un accumulateur de 208 mAh permettant jusqu’à 13 jours d’utilisation.

Samsung miserait sur les matériaux, l’écran et le suivi de la santé

Samsung chercherait notamment à mettre en avant les matériaux plus noble, grâce à l’aluminium, le design plus fin et l’écran plus large de son nouveau bracelet, mais également les fonctions de suivi d’activité, de santé et de sommeil. Le Galaxy Fit 3 permettrait notamment de suivre plus de 100 activités, permettrait de détecter le taux d’oxygène dans le sang et les ronflements la nuit, et profiterait même de fonctionnalités d’appel d’urgence et d’une détection de chute.

Pour l’heure, malgré plusieurs mois de fuite, Samsung n’a toujours pas annoncé officiellement son Galaxy Fit 3. Le bracelet pourrait cependant être présenté dans les prochaines semaines. Du côté du prix, on ignore encore à quel tarif le Galaxy Fit 3 sera lancé.