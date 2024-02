Le Samsung Galaxy Fit 3 est déjà en vente… en Tanzanie

Les fuites avaient déjà (presque) tout révélé du Samsung Galaxy Fit 3, ce qui serait le prochain bracelet connecté de la marque. Il semblerait qu'il soit déjà en vente en Tanzanie.

Si certains se sont rendus jusqu’aux États-Unis pour se procurer l’Apple Vision Pro, qui n’est vendu que là-bas, personne ne devrait aller dans la ville de Dar es Salaam, l’une des principales villes de Tanzanie, pour se procurer le Samsung Galaxy Fit 3, qui y serait en vente.

Le prochain bracelet connecté de Samsung déjà en vente en Tanzanie

C’est un lecteur de Samsung Community du nom d’Ahmed qui a transmis au média des photos de boîtes de Galaxy Fit 3. Il affirme qu’elles sont en vente dans certaines boutiques de Dar es Salaam, ville importante économiquement en Tanzanie. Le prix de ce nouveau bracelet connecté y serait de 2 500 000 shillings, soit un peu plus de 91 euros selon le cours actuel. Ce qui représenterait une montée en gamme par rapport au Galaxy Fit 2, qui avait été lancé au prix de 60 euros en 2020.

Un lancement en Tanzanie qui paraît étrange puisque Samsung n’a même pas encore officialisé ce bracelet connecté. Cependant, de nombreuses rumeurs font état d’un lancement très prochainement et ont révélé le design du produit ainsi que ses fonctionnalités. Le visuel présent sur la boîte correspond aux autres designs publiés par certains leakers récemment.

Samsung pourrait choisir de lancer son Galaxy Fit 3 en même temps que la Galaxy Ring, sa première bague connectée. L’annonce officielle de cette dernière est prévue pour cet été, courant juillet ou août a priori.

Ce qu’on sait du Samsung Galaxy Fit 3

Ce bracelet connecté serait la mise à jour du Galaxy Fit 2 sorti en 2020. Il disposerait d’un écran Amoled de 1,6 pouce avec une définition de 256 par 402 pixels. Le tout dans un boîtier qui serait en aluminium pour un poids de 18,5 grammes. Ce Galaxy Fit 3 pourrait être utilisé dans une piscine puisqu’il aurait la certification 5 ATM.

Côté mesures, on pourrait suivre l’activité du sommeil, la détection de chute, le suivi de la SpO2, le suivi de la fréquence cardiaque. L’électrocardiogramme, la pression sanguine ou encore le GPS intégré ne semble pas de la partie. On peut penser que Samsung réserve ses fonctionnalités pour ses Galaxy Watch, qui sont plus chères. On n’aurait pas droit à Wear OS sur ce modèle malheureusement. Le fabricant devrait privilégier l’autonomie : 13 jours sont annoncés dans les visuels qui ont fuité.