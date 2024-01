On sait déjà (presque) tout de ce futur bracelet Samsung

En plus de sa Galaxy Ring et de ses prochaines montres, Samsung préparerait un nouveau bracelet Galaxy Fit 3. Celui-ci a fait l'objet d'une grosse fuite permettant de découvrir son design, ses fonctions et ses caractéristiques.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs enflent autour d’un nouveau bracelet connecté conçu par Samsung, le Galaxy Fit 3. En fin d’année dernière déjà, on avait déjà pu découvrir de premiers visuels, une certification pour le marché américain et même le planning de mise en vente des produits connectés Samsung pour 2024. Désormais, c’est au tour du constructeur coréen lui-même de révéler — a priori par erreur — certains visuels de son futur traqueur d’activité.

Comme le rapportent les sites Samsung Community et Gadgets and Wearables, le site Internet de Samsung aux Émirats arabes unis a en effet publié avant l’heure la page présentant les différents visuels et fonctionnalités qui seront embarqués dans le bracelet connecté Galaxy Fit 3. De quoi déjà tout savoir à propos de ce traqueur d’activité. Outre les visuels, qui présentent un traqueur assez classique, mais avec un large écran rectangulaire de 1,6 pouce avec bracelet interchangeable, cette fuite nous permet surtout d’en savoir beaucoup sur les caractéristiques et les fonctionnalités embarquées dans le Galaxy Fit 3.

Détection de chutes, SpO2 et luminosité adaptative

Le bracelet d’activité devrait ainsi profiter d’un écran rectangulaire Amoled de 1,6 pouce affichant une définition de 256 x 402 pixels. Le boîtier en lui-même devrait afficher un poids de 18,5 grammes sur la balance et être conçu en aluminium avec une certification 5 ATM permettant de le garder sous l’eau à faible profondeur, pour des longueurs en piscine par exemple. Bien évidemment, le Galaxy Fit 3 proposera un suivi d’activité et de sommeil, mais intégrera également une détection de chute, un suivi de la SpO2 et un capteur de luminosité, trois fonctions qui étaient absentes du Galaxy Fit 2 sorti il y a quelques années. Le suivi de la fréquence cardiaque sera bien évidemment de mise, mais ni l’électrocardiogramme, ni la pression sanguine ni le GPS intégré, des fonctions réservées aux montres Galaxy Watch.

Par ailleurs, sur le plan des fonctions, le NFC n’est pas proposé non plus et il ne sera pas possible d’installer d’applications tierces. Il faut dire que, contrairement aux montres connectées de Samsung, le Galaxy Fit 3 n’embarquera pas Wear OS, mais un système bien plus léger. De quoi lui permettre, en contrepartie, de fonctionner pendant 13 jours consécutifs. Le bracelet devrait cependant permettre de consulter ses notifications, de contrôler sa musique, de retrouver son smartphone ou de prendre une photo à distance.

Pour l’heure, on ignore encore à quel prix et à quelle date le Galaxy Fit 3 sera lancé. Tout porte à croire que le bracelet connecté devrait désormais être présenté officiellement dans les prochaines semaines. Pour rappel, le Galaxy Fit 2 avait quant à lui été lancé, en 2020, au prix de 60 euros. Rappelons qu’en plus de son bracelet, Samsung devrait lancer cette année de nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 7, mais également sa première bague connectée, la Galaxy Ring.