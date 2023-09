Galaxy Fit 3 : Samsung s’apprêterait à faire son grand retour vers les bracelets connectés

Trois ans après son dernier bracelet connecté en date, Samsung s'apprêterait à dévoiler son Galaxy Fit 3 pour faire face à Xiaomi, Fitbit ou Honor.

Le marché des bracelets connectés semble de plus en plus délaissé par les constructeurs au profit des montres connectées. Désormais, à l’exception de Xiaomi, Fitbit ou Honor, rares sont les fabricants qui continuent à investir ce marché. Même Samsung, qui a proposé, pendant un temps, des bracelets connectés, semble l’avoir délaissé. Le modèle le plus récent, le Galaxy Fit 2, a en effet été lancé il y a plus de trois ans, en août 2020, sans avoir été renouvelé depuis.

Cela pourrait cependant changer prochainement, comme le révèle le site Sam Mobile. Dans un article publié ce jeudi, le site spécialisé dans l’actualité de Samsung révèle que le constructeur coréen travaillerait sur un nouveau traqueur d’activité, le Samsung Galaxy Fit 3. Sam Mobile a en effet déniché la certification de ce bracelet connecté auprès de la FCC, l’autorité en charge de la régulation des communications au États-Unis.

Le Galaxy Fit 3 serait ainsi connu sous le numéro de modèle SM-R390. La certification par la FCC est par ailleurs accompagnée de plusieurs schémas permettant notamment de découvrir le dos du bracelet, avec son cardiofréquencemètre intégré pour mesurer la fréquence cardiaque. Au dos également, Samsung semble avoir intégré deux connecteurs magnétiques pour la recharge. Un unique bouton, positionné sur la droite, devrait également permettre d’interagir avec l’interface.

Des caractéristiques encore mystérieuses

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques du Galaxy Fit 3. Pour rappel, le Galaxy Fit 2, lancé en 2020, proposait un écran Oled de 1,1 pouce, un suivi de la fréquence cardiaque, mais pas de mesure de la saturation en oxygène dans le sang.

Reste encore à voir quand Samsung compte présenter officiellement son nouveau bracelet connecté. La firme devrait dévoiler, dans les prochaines semaines, sa nouvelle gamme FE avec les Galaxy S23 FE et Galaxy Buds FE. Ce pourrait être l’occasion également de lever le voile sur son traqueur d’activité.