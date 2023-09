Galaxy S23 FE : que vaut sa puce Exynos 2200 vieille d’un an et demi ?

Alors que le Galaxy S23 FE se profile, nous avons relancé le Galaxy S22 Ultra qui possède la même puce pour voir ce qu'elle vaut un an et demi après. Pour rappel, l'Exynos 2200 posait de nombreux soucis à sa sortie, et elle n'avait pas franchement été corrigé un mois plus tard.

Nous avons testé la puce du Samsung Galaxy S23 FE. Enfin, nous l’avions testé en février 2022, puisque d’après les rumeurs, il possèderait la même puce que le Samsung Galaxy S22 Ultra, l’Exynos 2200. L’occasion était trop belle et nous sommes donc retournés un peu sur l’ancien flagship de Samsung.

Pour celles et ceux qui n’ont pas suivi les épisodes précédents, rappelons qu’à l’époque, l’Exynos 2200 était une catastrophe. Il chauffait trop, son GPU et n’arrivait pas à afficher correctement les graphismes sur Fortnite, et nous avions même eu des problèmes d’affichage en vidéo. Un mois plus tard, après une première mise à jour, nous avions décidé de lui redonner une chance, mais la situation n’était pas beaucoup mieux.

L’Exynos 2200 va mieux, mais il reste à la traîne

Nous sommes maintenant près d’un an et demi plus tard. Avec l’arrivée prochaine (surement fin septembre) du Galaxy S23 FE, il est l’heure de voir comment cette puce s’est affinée avec le temps.

Nous avons donc relancé Fortnite, pas parce que nous apprécions y faire des Top 1 à répétition (c’est un métier), mais parce que c’est sur ce jeu que la puce rencontrait le plus de problèmes. En parallèle, nous avons lancé le Samsung Galaxy S23 Ultra, avec son Snapdragon 8 Gen 2, certes plus récent, mais qui permet d’établir le standard en 2023. Sur les deux smartphones, nous avons mis les réglages graphiques au maximum avec 60 FPS et l’échelle 3D à 100 %.

Ça pousse

Premier constat, le jeu tourne beaucoup, mais alors beaucoup mieux qu’en mars 2022 sur l’Exynos 2200. Aucun bug graphique à l’horizon, une fluidité certes relative (on descend à 18 FPS ponctuellement), mais des conditions globales de jeu acceptables. Pendant toute la partie, sauf petits creux passagers, le jeu tourne globalement entre 40 et 60 FPS.

La température de la batterie dépasse les 40 °C, ce qui peut l’endommager légèrement. La sensation de chauffe au toucher est bien présente et pourra en incommoder certains. Un problème d’autant plus important que le Galaxy S22 Ultra possède probablement un meilleur système de refroidissement que ce à quoi aura droit le Galaxy S23 FE. À noter aussi que le GPU semble fournir l’essentiel du travail, puisque ce dernier est à 98 % pendant toute la partie.

Le Galaxy S23 Ultra, pour sa part, passe la partie confortablement installé dans un fauteuil en première classe. La partie est légèrement plus stable, la chauffe moins gênante (on constate d’ailleurs que la température de batterie monte au pire à 39,5 °C). La puce semble à l’aise, puisque son GPU et son CPU se partagent le travail, grenouillant autour des 66 % d’utilisation.

Capitaine obvious mais pas tellement

À la lecture de cet article, vous vous dites certainement : « me voilà bien avancé·e, une puce de 2023 est plus performante qu’une puce de 2022. » Oui, mais la mesure reste intéressante et la différence de performances, bien que sensible, reste belle et bien réelle. Cela vous permettra de choisir en conséquence de causes, puisqu’après tout Samsung aurait décidé de sortir un Galaxy S23 FE avec une puce de 2022, autant savoir ce que cela implique concrètement.

Plus important encore, on constate deux choses :

Samsung a bien peaufiné sa puce après des débuts catastrophiques. Il faut le reconnaître. La différence avec une puce plus classique comme le Snapdragon 8 Gen 2 est désormais du domaine du normal, de l’attendue entre deux puces d’une année sur l’autre.

La chauffe demeure un vrai souci avec le Galaxy S22 Ultra. Nous l’avions déjà pointé du doigt lors de notre test. Il faudra donc prêter une oreille très attentive sur ce point sur le Galaxy S23 FE.

Le Galaxy S23 FE arriverait d’ici quelques semaines dans notre giron. Nous aurons alors l’occasion de vérifier tout cela en test.