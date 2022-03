Galaxy S22 Ultra : la mise à jour corrige les bugs sur Fortnite, mais en crée de nouveaux

Depuis que nous l'avons testé, le S22 Ultra a connu une importante mise à jour. L'occasion de voir si ses performances, point noir au lancement du téléphone, se sont améliorées.

Vous l’avez peut-être vu passé, nous avions exprimé quelques réserves vis-à-vis du Samsung Galaxy S22 Ultra, en particulier sur les performances de sa puce, l’Exynos 2200.

Censée signer le début d’un partenariat prolifique avec AMD, elle s’est avérée en définitive assez peu fiable en jeu, tout en causant de gros problèmes d’affichage, comme une barre grise au milieu de l’écran. Résultat, le Galaxy S22 Ultra avait hérité lors de notre test d’une sous note en performances de 6/10, du fait d’un trop grand écart avec ses concurrents sous Snapdragon 8 Gen 1 et de ses bugs inadmissibles pour un téléphone à ce prix.

Près d’un mois après sa sortie, une mise à jour relativement importante plus tard (sortie fin février), nous nous sommes dit qu’il était temps de voir si la situation s’était arrangé ou non. On fait le point.

Fortnite : on partait de loin, mais c’est un peu mieux

L’application sur laquelle nous avions rencontré le plus de problèmes était sans doute Fortnite. Il y avait deux soucis majeurs :

D’énormes bugs d’affichage, avec des barres blanches et bleues un peu partout sur la map au début du jeu, puis des textures qui ne chargeaient jamais

Des performances décevantes

Soyons clairs : le premier souci est pour partie réglé. Nous n’avons plus connu de bug d’affichage du même niveau que ceux aperçus en test. En revanche, on continue de tomber sur de petits soucis assez peu rassurants, comme l’écran d’accueil du jeu, dont il manque la moitié des textures.

Autre effet un peu étrange : le S22 Ultra affiche une espèce de brume bleue sur Fortnite sur toute la map, comme pour cacher la misère et la faiblesse de la puce. Si vous avez déjà joué à un Battle Royale, vous saurez qu’il s’agit tout de même d’un bug très embêtant, qui vous empêche de choisir précisément le lieu de votre atterrissage. Post mise à jour, nous avons rencontré ce même bug sur les S22 Ultra et S22, ce qui laisse à penser qu’on est loin d’un phénomène isolé.

Fortnite sur le S22 Ultra affiche une brume bleue très étrange. // Source : Frandroid Fortnite sur le S22 Ultra affiche une brume bleue très étrange. // Source : Frandroid Fortnite sur le S22 Ultra affiche une brume bleue très étrange. // Source : Frandroid Fortnite sur le S22 Ultra affiche une brume bleue très étrange. // Source : Frandroid

Quant au second gros point noir, à savoir les performances décevantes… Il y a du mieux, mais on est loin de la stabilité qu’on attendrait d’un flagship en 2022. Lors de notre test, nous avions rencontré de nombreuses chutes de framerate, rendant le jeu impraticable à partir d’un certain niveau de détails graphiques. Voici ce que nous avons constaté sur le S22 Ultra :

En préréglages 60 FPS, Ultra et résolution 3D 100 %, le téléphone ne tient pas le choc et enchaîne les pertes brutales de fluidité ;

En préréglages 60 FPS, élevés et résolution 3D à 75 %, il y a du mieux, on commence à trouver le jeu jouable. Mais dès que l’action nous demande un excès de précision, de multiples lags interviennent ;

En préréglages 30 FPS, moyen et résolution 3D, ça commence à devenir jouable. On est tout de même surpris de continuer à voir des chutes à 12 ou 16 FPS ici ou là.

Le S22 obtient à peu près les mêmes résultats, mais avec une dissipation de chaleur qui semble moins bien gérée. Au bout de 10 minutes de jeu, le téléphone est brûlant autant au dos qu’à l’avant, à tel point qu’il est impossible de garder sa main dessus.

La barre grise

Passons au deuxième souci chagrinant que nous avions rencontré : la barre grise au milieu de l’écran en lecture de vidéo. Bonne nouvelle, nous ne l’avons plus rencontrée, que ce soit en Full HD ou QHD, en mode adaptatif ou 60 Hz.

C’est tout de même une belle épine en moins dans le pied de ce S22 Ultra, il faut le reconnaître et une bonne nouvelle pour ceux et celles qui avaient précommandé le téléphone dès son annonce.

Genshin impact tire la langue

L’autre grand jeu capable de mettre à genou même les smartphones les plus performants s’appelle Genshin Impact. Pour l’occasion, nous avons donc décidé de le lancer sur le S22 Ultra.

On conserve peu ou prou le même rendu que lors de notre test, à savoir un aspect très peu fluide, mais jouable. De plus, le traitement de l’anti aliasing nous avait plutôt dérangés, ce dernier offrant une sensation de scintillements peu agréable. On retrouve ici ce défaut.

Pour comparaison, nous avons lancé le même titre sur un téléphone tournant sous Snapdragon 8 Gen 1. Celui-ci s’en sort bien mieux. Il peut même faire tourner le jeu en graphismes élevés, là où le S22 Ultra peine avec les réglages en moyen. Et surtout, l’impression de fluidité et de traitement correct de l’anti aliasing saute véritablement aux yeux.

La sous-note du S22 Ultra va donc changer

Pour toutes ces raisons, et parce que la mise à jour du S22 Ultra a bien réglé une partie des problèmes que nous soulignions lors de notre test, nous avons décidé, exceptionnellement, de hisser la sous note de performances du téléphone de 6 à 7.

Pourquoi pas plus ? Car, même ainsi, nous trouvons que l’Exynos 2200 reste un cran, voire deux crans en dessous de ses concurrents sous Snapdragon 8 Gen 1, dont nous pouvons éprouver les performances jour après jour au fil des modèles qui nous parviennent. Les deux ne jouent pas dans la même classe.

Pas assez pour monter la note du téléphone

Il reste à déterminer si ce passage d’un 6 à un 7 en performances justifie de monter la note du téléphone d’un 7 à un 8. Nous ne le pensons pas.

En lui mettant 7, nous avions estimé qu’il manquait quelques cases cochées au S22 Ultra pour entrer dans la catégorie des téléphones que nous pouvons recommander sans réserve ou presque (le sens que nous mettons derrière un 8). Nous pensons que les réserves sont à ce jour toujours trop importantes. Il faut ajouter que nos notes prennent bien sûr en compte le prix des téléphones. Or le S22 Ultra est l’un des plus chers du marché, on se doit donc d’être plus exigeant à son égard.

Nous avons bien sûr conscience que le jeu sur smartphone est un usage de niche et qu’un téléphone est bien plus qu’une machine de jeu. Mais nous pensons également que quand vous mettez une somme telle que les 1359 euros de la configuration moyenne du téléphone, vous êtes en droit d’exiger un téléphone aux performances irréprochables. Il convient de rappeler que des téléphones de milieu de gamme se montrent davantage en la matière, ce qui ne devrait pas arriver.

Rappelons bien sûr que la note de 7 reste une très bonne note et que le S22 Ultra saurait être conseillé pour toutes ses autres qualités (polyvalence en photo, design premium au rendez-vous, écran somptueux, etc.) Disons même qu’il saurait être davantage conseillé qu’à sa sortie, puisque les soucis de lecture vidéo avec un énorme artefact graphique gris et peu saillant se sont envolés. En revanche, si vous cherchez un téléphone pour jouer, vous pouvez toujours passer votre chemin, ce n’est pas ici que vous le trouverez.

