Montres, bracelet, écouteurs… Samsung nous gâterait avec un programme chargé en 2024

Selon les informations du site coréen Joogang, Samsung lancerait son bracelet Galaxy Fit 3 dès le premier semestre, avec une montre et des écouteurs durant la deuxième moitié de 2024.

Depuis quelques mois, on sait que Samsung travaille sur un renouvellement de ses produits de sport et de santé. Le constructeur ne travaillerait en effet pas que sur sa première bague connectée, la Galaxy Ring, ou sur ses prochaines montres Galaxy Watch, mais aurait également, dans ses cartons, un nouveau bracelet connecté, le Samsung Galaxy Fit 3.

Désormais, on en sait un peu plus sur la fenêtre de lancement de ce nouveau traqueur d’activité grâce aux informations du site coréen Joogang, reprises par le site spécialisé SamMobile.

Dans un article publié ce mercredi, le site coréen indique en effet que « Samsung a validé le lancement du Galaxy Fit 3 durant la première moitié de l’année prochaine ». Le lancement serait par ailleurs prévu en dehors de la conférence Galaxy Unpacked attendue le 17 janvier pour lancer les Galaxy S24. Concrètement, cela signifie donc que le Galaxy Fit 3 devrait être annoncé par voie de communiqué de presse ou à l’occasion d’un autre événement de Samsung, quelque part entre le mois de février et celui de juin. Selon Joogang, Samsung aurait de fortes ambitions avec son bracelet avec des prévisions de vente d’un million d’unités.

Des montres et écouteurs également au programme

D’après les informations du média coréen, Samsung travaillerait par ailleurs sur une autre génération de montre connectée, avec la gamme Galaxy Watch 7 présentée durant le second semestre. Une annonce qui n’a rien de surprenante, puisque c’est traditionnellement durant l’été que Samsung lance ses nouvelles montres connectées. On ignore encore si les montres seront déclinées en modèle standard et Classic, comme la Galaxy Watch 6, ou standard et Pro, comme la Galaxy Watch 5.

En plus du bracelet de début d’année et de la montre, le constructeur coréen travaillerait enfin sur une nouvelle paire d’écouteurs sans fil attendus eux aussi au second semestre : les Samsung Galaxy Buds 3. Il faut dire que, cette année, la firme n’a lancé qu’une paire d’écouteurs d’entrée de gamme, les Galaxy Buds FE. Les Galaxy Buds 2 datent quant à eux de 2021. Il est donc temps pour Samsung, de s’attaquer à de nouveaux modèles plus haut de gamme. Reste encore à savoir quels écouteurs seront annoncés par la firme. En effet, SamMobile nous apprenait le mois dernier que Samsung travaillerait aux « successeurs des Galaxy Buds 2 Pro ». On aurait donc pu s’attendre à des Galaxy Buds 3 Pro.