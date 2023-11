Samsung préparerait une montre connectée accessible avec un écran carré

Samsung aurait dans ses cartons un nouveau bracelet d'activité, le Galaxy Fit 3, avec des allures de montre connectée.

Le début d’année prochaine semble particulièrement chargé pour Samsung. En plus de sa gamme de smartphones Galaxy S24 et de sa première bague connectée Galaxy Ring, on attend également, de la part du constructeur coréen, un nouveau bracelet connecté, le Samsung Galaxy Fit 3.

Trois ans après la sortie de son dernier bracelet en date, le Galaxy Fit 2, Samsung devrait lancer très prochainement un nouveau modèle, le Samsung Galaxy Fit 3. Si celui-ci a déjà fait parler de lui fin septembre après sa certification outre-Atlantique auprès de la FCC, ce sont désormais des visuels du traqueur d’activité qui ont été publiés.

Dans un article publié ce jeudi, le site Windows Report a en effet mis en ligne plusieurs images qui semblent être des visuels marketing du constructeur coréen. On peut y découvrir un bracelet connecté avec un boîtier particulièrement large et de format carré. Un aspect qui n’est pas sans rappeler le design des Huawei Band 7, Honor Band 7 ou Xiaomi Smart Band 7 Pro. Comme la plupart de ses concurrents chinois, il semble donc que le Galaxy Fit 3 se positionne à mi-chemin entre le bracelet et la montre connectée, avec un boîtier plus large.

Par ailleurs, les visuels permettent d’apercevoir un unique bouton de contrôle, positionné sur la tranche droite, mais également une perforation qui pourrait permettre l’intégration d’un altimètre barométrique. Au dos, on peut également voir un cardiofréquencemètre. Les bordures du bracelet semblent également particulièrement arrondies. Pour le bracelet en silicone, il semble qu’il s’agisse d’un modèle inamovible, sans possibilité de le remplacer.

Un bracelet sans applications tierces

Windows Report

livre également quelques caractéristiques du Galaxy Fit 3. Selon les informations du site roumain, le bracelet sera doté d’un écran Amoled de 1,1 pouce, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un gyroscope, d’un accéléromètre, du suivi du sommeil et d’une détection d’activité. Le Galaxy Fit 3 ne devrait pas embarquer Wear OS — contrairement aux Galaxy Watch 6 — mais RTOS, sans possibilité d’installer des applications tierces.

Il faudra encore patienter pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy Fit 3. Au plus tard, le bracelet pourrait être lancé avec les Galaxy S24 dont la présentation est attendue pour le 18 janvier prochain. Quant au tarif, si aucune information n’a fuité jusqu’à présent, on peut s’attendre à un prix de moins de 100 euros — rappelons que le Galaxy Fit 2 était lancé, en 2020, à 60 euros.