Unpacked 2024 : le Galaxy S24 pourrait être éclipsé par un bijou (de technologie)

Évoquée par des rumeurs persistantes ces derniers mois, la bague connectée Galaxy Ring serait présentée par Samsung lors de l'événement Unpacked de janvier 2024. Au risque de laisser le futur Galaxy S24 se faire voler la vedette.

D’après les informations partagées par le leaker Ice Universe, Samsung profiterait de son prochain événement Unpacked début 2024 pour dévoiler sa bague connectée « Galaxy Ring ». Pour le géant coréen, la conférence, attendue en janvier, permettrait en effet d’annoncer en grande pompe cet accessoire et la toute nouvelle catégorie de produits qu’il inaugurera. Une présentation qui pourrait, potentiellement, éclipser celle des Galaxy S24, estime pour sa part GSMArena.

Vous aurez noté au passage qu’Ice Universe situe le prochain évènement Unpacked quelque part en janvier, et non en février comme c’était le cas pour les éditions 2022 et 2023 de la conférence. Ce ne serait toutefois pas la première fois que Samsung procède à un lancement majeur en janvier. Reste maintenant à savoir si l’anneau connecté de Samsung sera prêt à être commercialisé aussi tôt.

Un parcours encore semé d’embuches

Et en l’état, la partie n’est pas encore gagnée. Car si Samsung envisageait bien, fin juillet, de lancer la production de sa Galaxy Ring dès le mois d’août, la marque serait désormais ralentie dans son élan par les autorisations supplémentaires requises pour les produits de suivi de santé.

La bague connectée de Samsung devrait en effet synthétiser la majorité des fonctionnalités offertes par les montres connectées Galaxy Watch. Parmi elles, le suivi du sommeil, de la fréquence cardiaque ou encore de l’exercice physique.

Comme le souligne GSMArena, l’accessoire serait néanmoins d’un minimalisme assumé. Il ne devrait pas intégrer d’écran et serait destiné aux personnes souhaitant bénéficier d’un suivi de leur santé… mais sans devoir porter de montre connectée. En ce sens, la bague de Samsung pourrait ainsi séduire tout autant les amateurs de montres classiques (non connectées), que les utilisateurs n’aimant pas avoir quelque chose au poignet.

La Galaxy Ring serait par ailleurs une manière pour Samsung de revenir en force sur le terrain des wearables après avoir (visiblement) délaissé les bracelets connectés, de plus en plus discrets dans la communication de la marque. Nous sommes par exemple sans nouvelles du Galaxy Fit 3 depuis plus d’un an.

