Galaxy Ring : Samsung travaillerait sur sa première bague de santé connectée

D'après les informations du site The Elec, Samsung pourrait lancer prochainement la production de sa première bague connectée, connue sous le nom de Galaxy Ring.

Dans le domaine des « wearable devices », traduit souvent par facilité par « objets connectés », les montres et bracelets sont nettement les appareils les plus utilisés dans le monde. Les lunettes aussi parviennent à tirer leur part du marché. Mais le secteur des bagues connectées est sans doute l’un des plus prometteurs.

Il faut dire que rares sont encore les constructeurs à avoir investi ce marché. On peut notamment citer d’un côté Aeklys ou Ring Pay pour le paiement sans contact, ou Circular Ring et Oura pour les bagues connectées permettant de recueillir vos données de santé. Cependant, si le marché est encore assez confidentiel — malgré le succès d’Oura outre-Atlantique — un nouvel acteur pourrait prochainement chambouler tout ça.

Il s’agirait de Samsung qui, en plus de ses montres connectées Galaxy Watch, pourrait se lancer à son tour dans le domaine des montres connectées. L’information nous vient du site coréen The Elec, généralement très bien informé sur les lignes de production et les projets industriels des constructeurs et de leurs fournisseurs. Dans un article publié cette semaine, le site dévoile que Samsung a commencé le développement de sa première bague connectée, qui devrait être appelée « Galaxy Ring ». Selon les informations obtenues, il s’agirait en fait d’un projet de longue date de la firme notamment en partenariat avec le fournisseur japonais Meiko qui lui fournirait les circuits imprimés nécessaires.

Une Galaxy Ring plus précise que les Galaxy Watch

Pour Samsung, la Galaxy Ring se positionnerait comme un dispositif permettant de mesurer des données de santé plus précises encore que ses Galaxy Watch. Rappelons que le leader du secteur, Oura, propose par exemple de mesurer la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil, le niveau d’activité, la récupération, le niveau de stress ou la température.

Pour l’heure, il semble cependant que Samsung n’en soit qu’aux premières étapes du développement de cette Galaxy Ring et que le constructeur y travaille encore d’arrache-pied avec ses partenaires afin de parvenir à des prototypes convenables. « On sait que le calendrier de production en série du produit n’est toujours pas défini », indique ainsi The Elec.

Ce n’est pas la première fois que des bruits de couloir suggèrent que Samsung travaillerait sur une bague connectée. Déjà en 2015, le constructeur coréen avait obtenu des brevets pour ce type d’appareil. Plus récemment, en octobre dernier, c’est le site coréen Naver qui se faisait l’écho du développement d’une bague connectée en développement chez le chaebol. D’après ses informations d’alors, la firme compterait proposer non seulement une mesure du débit sanguin, mais également un électrocardiogramme directement sur son anneau. Enfin, en février dernier, le site Wearable avait quant à lui repéré l’existence de la marque « Galaxy Ring » déjà déposée par Samsung.

Si Samsung tiendra la semaine prochaine sa conférence Galaxy Unpacked pour dévoiler ses Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 et Galaxy Watch 6, on ne devrait donc pas avoir de nouvelles de la Galaxy Ring de sitôt.

