Samsung Galaxy Z Fold 5 : charnière, S Pen… tout ce qu’on sait sur le smartphone pliant

Une nouvelle génération du plus grand smartphone pliant de Samsung devrait encore voir le jour cette année : le Galaxy Z Fold 5 et son écran pliable au format livre. Si le smartphone n'est attendu que pour l'été 2023, des dizaines de rumeurs sérieuses ont déjà fait surface sur le web. On fait le point sur l'hypothétique fiche technique du prochain smartphone le plus cher de Samsung.

C’est devenu un rendez-vous annuel depuis le premier Galaxy Fold en 2019. En 2023, le constructeur sud-coréen Samsung devrait sortir une nouvelle version de son smartphone pliant au format fold : le Galaxy Z Fold 5. Quatre ans après avoir annoncé le premier téléphone à écran pliable commercialisé à grande échelle, Samsung aura peu à peu amélioré sa recette pour offrir à ses fans le meilleur de la technologie mobile. Mais l’entreprise n’est plus seule sur le marché, et après un Galaxy Z Fold 4 très similaire au précédent, Samsung devra donc mettre à jour sa gamme pour confirmer son avance.

Une réunion interne aurait d’ailleurs détaillé les points à améliorer dès novembre 2022, selon le média sud-coréen The Elec : « rendre les téléphones plus légers et plus fins et plus durables, réduire le pli sur l’écran, disposer d’un emplacement désigné pour le S Pen et améliorer l’appareil photo ». On verra que si certains objectifs semblent avoir été atteints, ce n’est pas le cas de tous. On vous résume tout ça.

La première charnière en goutte d’eau étanche

Au début de l’année, on demandait gentiment dans notre lettre au Père Samsung qu’il « se bouge sur les pliants » pour 2023. En clair, qu’il rattrape ses concurrents notamment en termes de technologie d’écran. Que ce soit Oppo avec le Find N2 ou Honor avec le Magic Vs, ces deux smartphones fold sortis fin 2022 ont un écran qui laisse une trace de pliure beaucoup moins nette que sur le Galaxy Z Fold 4, tout en ne laissant aucun espace entre les deux moitiés du smartphone une fois fermé.

Samsung Electronics plans to apply the "droplet" hinge structure to the Galaxy Z Fold 5. Samsung internally calls it a "dumbbell" hinge. Waterdrop hinge + waterproof is finally here. — Ice universe (@UniverseIce) January 15, 2023

Samsung semblerait nous avoir écouté ! Ou plutôt, s’être adapté aux innovations offertes ses rivaux : mi-janvier 2023, un premier tweet du leaker Ice Universe affirmait que le prochain Z Fold 5 s’équiperait d’une nouvelle charnière en forme de « goutte d’eau », appelé « charnière en enclume » par l’entreprise, tout en aussi étanche que le Z Fold 4. Une information également évoquée à la même période par le blog sud-coréen Naver, puis à nouveau répétée par Ice Universe fin février. Ce serait probable, puisque le constructeur sud-coréen a déjà breveté une technologie similaire dès 2016.

C’est cette même technologie qui équipe les smartphones d’Oppo et Honor, mais leurs modèles ne sont toutefois pas étanches. Samsung proposerait ainsi le meilleur des deux approches : une charnière qui laisse peu de traces sur l’écran et ferme complètement le smartphone tout en conservant la certification waterproof « IPX8 », selon un tweet d’Ice Universe publié fin mars 2023. Le « X » de cette certification signifie en revanche que le smartphone ne promettrait toujours pas de protection contre la poussière. De quoi reprendre de l’avance sur ses concurrents à l’international… et simplement égaler la charnière du nouveau Huawei Mate X3 sur le marché chinois.

Des premiers visuels à prendre avec des pincettes

Cette rumeur se retrouve également dans des rendus 3D non officiels du prochain smartphone. Fin mars 2023, la chaîne YouTube de Technizo a partagé sur Twitter des images générées par ordinateur de ce à quoi pourrait ressemble le Samsung Galaxy Z Fold 5, sur la base des informations du leaker et youtubeur sud-coréen SuperRoader.

Sur ces visuels, le produit présente des dimensions quasi identiques au Z Fold 4, mais se plie bien sans laisser d’espace entre ses deux moitiés. Un design qui correspond aux rumeurs précédentes, mais à prendre avec des pincettes par manque de sources exactes.

Un gabarit qui pourrait ne pas beaucoup changer

Du fait de cette hypothétique nouvelle charnière, certaines dimensions du Z Fold 5 devraient être revues à la baisse. Alors que le site vietnamien The Pixel évoquait au mois de janvier 2023 un smartphone peut-être plus lourd que son prédécesseur, passant de 263 à 275 grammes, le leaker Ice Universe, plus fiable, a déclaré dans un message posté fin mars 2023 sur son compte Twitter que le téléphone s’allégerait plutôt : un produit qui pèserait « 254 grammes », soit 9 grammes de moins que le Z Fold 4. Si elle est confirmée, cette petite différence pourrait toutefois ne pas se ressentir une fois en main.

Dans le même tweet, Ice Universe avance également que l’épaisseur du Z Fold 5 serait également changée par une éventuelle nouvelle charnière : « après pliage, l’écart [entre les deux moitiés d’écran] disparaît et [le smartphone] devient plus fin », passant de 15,8 mm à « 13 mm » selon le leaker. Là encore, si ce changement se remarque visuellement, le plus grand smartphone pliant de Samsung continuera de prendre de la place dans votre poche.

Enfin, la taille de l’écran externe du smartphone pourrait rester la même. Ice Universe affirme également dans un tweet publié début mars 2023 que le Galaxy Z Fold 5 s’équiperait d’une dalle de « 6,2 pouces », comme pour le Z Fold 4. Il ne précise pas si l’écran gardera le même ratio de 23:9, mais on peut s’en douter. Ce cinquième modèle de Galaxy Z Fold pourrait donc rester étroit à l’usage une fois plié.

Un écran tactile plus innovant ?

Autre bruit de couloir relayé par ce leaker généralement fiable : une « nouvelle technologie d’écran tactile », évoquée dans son récapitulatif de rumeurs, posté fin mars 2023. Cette information marquerait un changement important par rapport aux précédentes générations de Galaxy Z Fold, mais la formulation reste pour le moment trop imprécise pour en déduire quoi que ce soit. D’autres rumeurs pourraient toutefois en dire plus dans les mois à venir.

S Pen or not S Pen, that is the question

La présence d’une spécificité très attendue des fans du smartphone pliant au format fold de Samsung est quant à elle débattue, selon les rumeurs de ces derniers mois. S’il est déjà possible d’utiliser un stylet S Pen sur le Galaxy Z Fold 4, le téléphone n’offre pas d’emplacement pour le ranger, comme c’était le cas pour la gamme Galaxy Note de Samsung.

Deux rumeurs relayées par le média sud-coréen The Elec en novembre 2022 puis par le site vietnamien The Pixel en janvier 2023 ont affirmé alors que le Galaxy Z Fold 5 pourrait être la première génération à permettre de ranger le stylet à l’intérieur du smartphone. Pourtant, un article publié début février par le site d’information sud-coréen ET News avance que Samsung aurait finalement décidé de ne pas inclure cette nouveauté après plusieurs tests en interne. En cause, selon le média : la place occupée par une possible nouvelle charnière. Samsung n’aurait pas abandonné l’idée, mais il faudra attendre une prochaine version du Galaxy Z Fold pour le voir arriver.

Une justification probable, bien qu’on attendra de voir le design final du Galaxy Z Fold 5. En revanche, il est vraisemblable que le prochain modèle fold de Samsung conserve la compatibilité avec le S Pen, même sans emplacement.

Des rumeurs contradictoires sur la photo

Autre source de nombreuses rumeurs : les modules photo du prochain Z Fold 5. Dès juillet 2022, le média sud-coréen The Elec (via Android Central) avançait que deux des prochains capteurs du smartphone pourraient être améliorés. Si le Galaxy Z Fold 4 est le premier modèle de la gamme à proposer une définition de 50 mégapixels pour sa caméra grand-angle, The Elec affirmait alors que les deux autres modules (ultra grand-angle de 12 MP et téléobjectif de 10 MP) augmenteraient également leur définition à cette même valeur.

Mi-janvier 2023, c’était au tour du média vietnamien The Pixel d’affirmer que le capteur grand-angle principal pourrait passer de 50 à 108 mégapixels, comme c’est le cas sur plusieurs flagships Samsung depuis 2020. Une information qui ne semble donc pas trop tirée par les cheveux.

Pour autant, le leaker Ice Universe a contredit ces informations sur Twitter début mars en estimant que le Z Fold 5 s’équiperait du « même module » et qu’il serait « impossible d’utiliser l’HP2 », c’est-à-dire le module de 200 mégapixels disponible sur le Samsung Galaxy S23 Ultra, sorti en février 2023. La formulation reste assez imprécise, mais on peut en déduire que cela concerne le module principal, donc le même grand-angle de 50 mégapixels actuel.

Galaxy Z Fold5 will continue to use the same camera module as Fold4. It is impossible to use HP2. — Ice universe (@UniverseIce) March 10, 2023

Le doute persiste donc, mais le caractère plus récent de cette dernière information laisse penser que le prochain Z Fold pourrait ne pas changer son choix de modules photo. Cette décision serait d’ailleurs peu étonnante puisque la définition de la caméra grand-angle a déjà changé entre le Z Fold 3 et Fold 4, il est rare que Samsung fasse évoluer ses capteurs deux années de suite.

Un processeur Qualcomm dernier cri

La toute première information avancée sur ce prochain Galaxy Z Fold 5 est arrivée tôt cette année. À nouveau, le site d’information sud-coréen The Elec a affirmé connaître le prochain processeur qui sera intégré au smartphone… dès juillet 2022 !

Le Galaxy Z Fold 4 n’était même pas encore sorti que le média évoquait déjà une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour les deux prochains modèles pliants de Samsung, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5. Une annonce peut-être prématurée, mais corroborée plus récemment par le leaker Ice Universe, généralement fiable, dans un tweet publié à la mi-mars 2023.

Une information crédible puisque tous les modèles Galaxy Z Fold précédant s’équipaient de la puce premium la plus récente de Qualcomm. Selon nos tests de ce processeur, on peut donc s’attendre à ce que le smartphone soit plus rapide et réactif, mais également qu’il chauffe modérément pendant de longues sessions de jeu.

Des options de stockage identiques, mais plus modernes

Les variantes de capacité de stockage proposées pourraient également rester les mêmes : selon une source citée fin février par le site spécialisé Sam Mobile, le Galaxy Z Fold 5 pourrait être disponible en version 256 Go, 512 Go et 1 To… soit les mêmes choix que propose actuellement le Z Fold 4.

Toutes les options de stockage de la cinquième génération du smartphone fold de Samsung pourraient en revanche proposer la technologie de mémoire flash UFS 4.0, toujours selon Sammobile. Par rapport au Z Fold 4, cette norme doublerait la vitesse de lecture et d’écriture des fichiers.

Quelques caractéristiques que l’on peut deviner

Même sans bruits de couloirs ou sources proches du constructeur, on peut également imaginer sans trop prendre de risque que certaines caractéristiques du Z Fold 4 resteront les mêmes sur le Z Fold 5 ou évolueront logiquement vers la dernière technologie disponible.

D’abord, en termes de système d’exploitation. Les smartphones de la gamme Galaxy Z ont toujours intégré la dernière version d’Android disponible au moment de leur sortie ; le Galaxy Z Fold 5 devrait donc être vendu sous l’interface Samsung One UI 5.1, basée sur Android 13. Le constructeur sud-coréen propose également sur des modèles récents quatre mises à jour majeures d’Android et cinq années de patchs de sécurité.

Si on ne sait pas encore si la taille des écrans interne ou externe va changer, on peut en revanche s’attendre ce qu’ils conservent tous deux la technologie Amoled et le taux de rafraîchissement de 120 Hz présents sur le Z Fold 4, étant encore parmi ce qui se fait de mieux sur le marché des smartphones premium.

Enfin, la connectivité Bluetooth évoluerait naturellement vers la dernière version de cette technologie, passant d’un Bluetooth 5.2 à 5.3.

Un prix qui devrait rester élevé

Aucun média ni leaker n’avance de prix de vente précis pour le Galaxy Z Fold 5, mais on peut toutefois estimer que ce modèle sera, comme son prédécesseur, un des smartphones les plus chers au monde. L’innovation a un coût : le Z Fold 4 était commercialisé à 1799 euros à sa sortie en France en août 2022.

Si les améliorations techniques évoquées par les rumeurs se confirment, le prix de vente pourrait même augmenter, qui plus est face à l’augmentation des prix des matières premières et des biens à la consommation. En se basant sur l’inflation prévisionnelle pour 2023, on peut donc estimer que le produit sera vendu entre 1800 et 1900 euros.

À quelle date sortirait le Samsung Galaxy Z Fold 5 ?

Samsung annonce généralement ses deux smartphones pliants de la gamme Galaxy Z à la même période chaque année. Que ce soit le Z Fold 2, 3 ou 4, tous ont été officialisés au début du mois d’août. Cela pourrait donc être encore le cas pour le Z Fold 5, attendu pour début août 2023.

De même, les trois derniers modèles ont par la suite été commercialisés deux semaines après leur présentation. Le Samsung Galaxy Z Fold 5 serait ainsi vendu dès la mi-août 2023.

