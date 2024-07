Voici les fonctions d’IA qui seraient déployées sur les Galaxy S23 de Samsung

Galaxy AI est une suite de fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle. Mais seuls les mobiles Samsung les plus récents y ont droit.

C’est une nouvelle qui devrait faire plus d’un heureux chez les utilisateurs de mobiles Samsung. Des modèles premium issus d’anciennes collections pourront en effet profiter de fonctionnalités de Galaxy AI qui leur étaient jusqu’alors inaccessibles. Pour le moment, nous n’avons cependant pas pu mettre la main sur le moindre calendrier de sortie. Tout juste, peut-on miser sur un déploiement dans les jours ou les semaines à venir.

Parmi les changements, le média Smartprix assure, par exemple, que le Samsung Galaxy Z Flip 5 pourra bientôt profiter des fonctionnalités Auto Zoom et Flex Camcorder. L’outil Instant Slowmo, qui comme son nom l’indique permet de créer des ralentis, arrive aussi sur cet appareil et sur le Samsung Galaxy Z Fold 5.

