Samsung pourrait déployer One UI 7 (Android 15) sur ses téléphones plus tôt que prévu

Alors qu’Android 15 n’est même pas sorti en version définitive, Samsung est déjà sur le coup pour tenter de sortir sa mise à jour le plus rapidement possible.

On l’attendait pour début octobre, elle pourrait arriver plus tôt que prévu. One UI 7, la nouvelle version du système d’exploitation des téléphones Samsung, devrait sortir en version bêta très bientôt, ce qui pointe vers un déploiement de la version grand public d’ici à la rentrée prochaine. C’est en tout cas ce que laissent entendre des rumeurs relayées par le journaliste allemand Max Jambor (et repéré par 9to5Google).

D’après des sources en interne, la première version bêta de One UI 7 pourrait arriver dès ce lundi 29 juillet. D’abord aux États-Unis et en Corée (comme d’habitude) puis sur d’autres territoires dans le monde, si Samsung suit ses habitudes de ces dernières années. Sans surprise, ce serait d’abord la série des Galaxy S24 qui y goûterait avant tout le monde, avec ensuite les téléphones pliables et les anciens fers de lance du constructeur.

Si la sortie d’une version bêta d’Android 15 dans deux territoires éloignés de nos contrées ne change, en apparence, pas grand-chose à la vie des propriétaires de téléphones Galaxy, il faut tout de même noter que, si ce calendrier de déploiement s’avère exact, la publication de cette bêta intervient plus tôt que celle de One UI 6 l’année dernière. 15 jours plus tôt environ.

Samsung talonne Google

Si cela pourrait simplement servir à partir à la chasse aux bugs plus tôt, il est également possible que cela se reflète dans le calendrier de publications de la version définitive de l’OS, qui jusque là était attendue pour début octobre. Dans tous les cas, cela prouve que Samsung prend au sérieux le sujet des mises à jour et compte faire goûter à ses utilisateurs et utilisatrices les nouveautés d’Android 15 le plus tôt possible.

Dans tous les cas, les mobinautes les plus assoiffés de changements pourront sans doute tester les versions bêta du système très rapidement en s’inscrivant sur l’application Samsung Members. D’après des récentes rumeurs, cette nouvelle mouture de l’OS pourrait d’ailleurs être « la version la plus modifiée de l’histoire de One UI ».

Rappelons qu’Android 15 pour sa part est attendu autour du 13 août prochain, accompagné des Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Fold.

