Samsung One UI 7 (Android 15) : voici quand les nouveautés de la mise à jour pourraient être présentées

On connait la date de la Samsung Developer Conference (SDC) de 2024. Un événement pendant lequel on découvrira sans doute les nouveautés de l'interface One UI 7 basée sur Android 15.

À quoi ressemblera l’interface Samsung One UI 7 ? Celle-ci sera basée sur la mise à jour Android 15 encore en cours de développement, reste à savoir quand les smartphones Galaxy compatibles y auront droit. Ça tombe bien, on a déjà un petit indice.

Date de la Samsung Developer Conference 2024

Samsung a officiellement annoncé la date de sa prochaine Samsung Developer Conference (SDC). Le rendez-vous est donc donné le 3 octobre 2024 pour cette conférence essentiellement dédiée aux développeurs — à l’instar de la WWDC d’Apple ou de la Google I/O –, mais qui reste intéressante à suivre pour les utilisateurs et utilisatrices.

En effet, il est fort probable que les nouveautés de One UI 7 soient dévoilées par Samsung pendant la SDC 2024.

Cela resterait cohérent avec le calendrier habituel de Samsung. L’année dernière, la version stable de One UI 6 se déployait à partir de fin octobre 2023 après avoir passé quelques semaines en bêta.

Priorité aux Galaxy S24

Avec Samsung One UI 7, il faut s’attendre à ce que les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra soient les premiers smartphones à profiter de la mise à jour.

Les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 — dont la présentation est attendue le 10 juillet 2024 à Paris — devraient logiquement profiter de la nouvelle interface dans un deuxième temps, à quelques semaines d’intervalles, selon nos estimations aux doigts mouillés.

Enfin, il y a fort à parier que les fonctions d’intelligence artificielle de Galaxy AI continuent d’être au centre de l’attention comme c’est le cas depuis la présentation des S24 au début de l’année 2024.