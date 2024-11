Samsung One UI 7 : les smartphones Galaxy recevront très bientôt la mise à jour

Si vous êtes utilisateur d’un smartphone Galaxy de Samsung et féru d’One UI, vous avez probablement hâte de découvrir la nouvelle version 7 de la surcouche Android. On sait peut-être enfin quand celle-ci sera déployée.

Initialement attendue dès juillet, la bêta de One UI 7 basée sur Android 15 tarde à pointer le bout de son nez. Mais d’après les informations du leaker Ice Universe, qui sont généralement assez fiables, l’attente touche bientôt à son terme.

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), le célèbre informateur affirme qu’One UI 7 fera enfin son apparition dès la semaine prochaine, c’est-à-dire après le 17 novembre. Selon lui, la Corée du Sud et les États-Unis seront les premiers pays à avoir accès à cette version bêta, ce qui suit le schéma habituel de déploiement des mises à jour logicielles chez Samsung.

One UI 7 débarquera d’ici une petite semaine seulement

Bien entendu, il ne s’agira pas encore de la version stable finale d’One UI 7. Samsung a en effet déjà indiqué que la mouture définitive n’arriverait qu’en 2025, aux côtés de la gamme Galaxy S25. Cette première bêta ne sera donc qu’une étape préliminaire, destinée à tester les nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement à grande échelle.

Une autre inconnue demeure sur la disponibilité de cette bêta. Il est en effet possible qu’elle soit dans un premier temps réservée aux développeurs, sans pour autant déboucher sur une version bêta publique cette année. Samsung devrait cependant l’ouvrir rapidement à un plus large public, notamment sur ses derniers smartphones phares comme les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6.

D’après les rumeurs, One UI 7 devrait apporter son lot de changements d’interface utilisateur. Après une série de fuites révélant certaines de ses fonctionnalités, Samsung aurait revu plusieurs éléments pour peaufiner son expérience.

Espérons que tous ces ajustements permettront à One UI 7 de tenir ses promesses et de réduire significativement l’écart entre la version bêta et la sortie de la mise à jour stable. Les possesseurs de smartphones Galaxy ont déjà dû patienter bien trop longtemps !