One UI 7 : Samsung s’inspirerait d’une fonction bien pratique des iPhone avec sa future interface

Alors que One UI 7 est attendu pour la fin du mois de novembre, il semble que Samsung se soit inspiré d’une fonction bien pratique pour les notifications.

Samsung Galaxy Z Fold 6 pour illustration // Source : Robin Wycke – Frandroid

Alors qu’Android 15 est désormais disponible pour les smartphones Google, il est temps pour les constructeurs, à commencer par Samsung, de déployer leurs propres interfaces logicielles basées sur le système d’exploitation.

Pour l’heure, Samsung n’a pas encore communiqué officiellement sur sa prochaine mise à jour logicielle, qui devrait logiquement être One UI 7, basé sur Android 15. Rappelons que les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, lancés durant l’été, étaient sortis sous One UI 6.1.1.

Or, selon les informations du leaker Chun Bhai sur X (anciennement Twitter), Samsung pourrait finalement déployer très prochainement sa prochaine mise à jour, avec une surprise de taille.

Galaxy AI now has notification summary feature, it's called AI notification. — Chun Bhai (@chunvn8888) November 2, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

« Galaxy AI aura une fonction de résumé des notifications, baptisée AI Notifications », indique-t-il dans son message.

Des résumés de notifications également proposés sur iPhone

Concrètement, cette nouveauté devrait s’inspirer largement de ce que propose désormais Apple sur iOS 18.1 avec Apple Intelligence. Le système d’Apple va en effet analyser les messages pour les synthétiser sous forme de notifications afin d’en comprendre le sujet en un coup d’œil.

Dans un second message, le leaker indique cependant que cette fonction pourrait n’être proposée, dans un premier temps, que pour les utilisateurs coréens de produits Samsung, avec les builds se terminant par les lettres « XJW ».

On pourrait en savoir plus sur One UI 7 dans les prochaines semaines. D’après le leaker Ice Universe, le début de la phase bêta est en effet attendu à la fin du mois de novembre, avant un déploiement plus large dans les mois suivants. Il faudra encore prendre son mal en patience avant de pouvoir découvrir One UI 7 sur les smartphones de Samsung.