Apple Intelligence arrive sur iPhone et Mac avec les versions bêta iOS 18.1 et macOS 15.1

iOS 18.1 débarque en version bêta, et avec lui, le très attendu Apple Intelligence.

Enfin ! Après des mois de spéculations et d’attente, Apple a dévoilé la première version d’Apple Intelligence, sa suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle qui promet de révolutionner notre interaction avec nos précieux iPhone.

Disponible dans la version bêta pour développeurs d’iOS 18.1, ce nouveau logiciel est censé améliorer Siri, générer automatiquement des e-mails et des images, et même trier nos notifications. Mais attention, ne vous emballez pas trop vite : pour l’instant, seule une poignée de privilégiés pourra y goûter.

En effet, Apple Intelligence n’est actuellement accessible qu’aux développeurs enregistrés auprès d’Apple (moyennant la modique somme de 99 dollars par an pour le programme). Et comme si cela ne suffisait pas, les utilisateurs devront encore s’inscrire sur une liste d’attente dans l’application Paramètres après la mise à jour. Un processus qui sent bon le « on prend son temps pour bien faire les choses« , ou peut-être une manière déguisée de gérer la charge sur les serveurs d’Apple ?

Un autre élément important à garder à l’esprit est qu’iOS/iPadOS 18.1 et macOS 15.1 ne sont pas une installation obligatoire pour les développeurs. Ceux qui souhaitent rester dans les bêtas « classiques » d’iOS/iPadOS 18 et de macOS 15 peuvent le faire sans problème.

Sous le capot d’iOS 18.1

Parmi les fonctionnalités phares d’Apple Intelligence, on trouve un Siri relooké qui fait désormais briller le bord de votre téléphone quand vous l’invoquez. Cool, mais est-ce vraiment révolutionnaire ? Plus intéressant, l’assistant vocal serait désormais capable de comprendre vos commandes même quand vous bafouiller.

La recherche de photos promet aussi d’être boostée aux stéroïdes de l’IA. Apple mise également gros sur les outils d’écriture alimentés par l’IA. La recherche dans les vidéos ajoute aussi la possibilité de trouver des moments spécifiques dans les clips afin que les utilisateurs puissent accéder directement à la partie pertinente.

Concernant les Souvenirs, vous pouvez créer l’histoire que vous souhaitez voir en saisissant simplement une description. En utilisant la compréhension du langage et des images, Apple Intelligence sélectionne les meilleures photos et vidéos en fonction de la description, crée un scénario avec des chapitres basés sur des thèmes identifiés à partir des photos et les organise dans un film avec son propre arc narratif.

Fini les longues minutes passées à rédiger un mail : Apple Intelligence promet de résumer, réécrire et relire vos textes presque partout où vous écrivez. Ces fonctionnalités s’appuient probablement sur des modèles de langage pré-entraînés, potentiellement dérivés de l’architecture GPT mais optimisés pour fonctionner sur appareil. Ces fonctions sont disponibles sont Mail, Notes, Pages et des applications tierces.

Il y aussi un nouveau Focus qui affiche uniquement les notifications qui pourraient nécessiter une attention immédiate, comme un SMS important.

Apple Intelligence ne fonctionne que sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max (et les modèles ultérieurs). Cette limitation s’explique probablement par les exigences en termes de puissance de calcul et d’efficacité énergétique. Les nouvelles puces A17 Pro intègrent vraisemblablement des optimisations matérielles spécifiques pour l’IA, comme des unités de calcul tensoriel dédiées ou des améliorations du Neural Engine.

Si ces premières fonctionnalités semblent prometteuses, Apple garde encore quelques as dans sa manche. La génération d’images, la création automatique d’emojis personnalisés, ou encore l’intégration de ChatGPT sont annoncées pour plus tard. On parle là de 2025, tout de même, mais rien n’a été confirmé.

Pour rappel, la bêta publique d’iOS 18 est déjà disponible, mais sans Apple Intelligence.