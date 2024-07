iOS 18 et iPadOS 18 : la bêta publique est disponible – tout ce qu’il faut savoir avant de l’installer

Plusieurs semaines après la beta réservée aux développeurs, Apple met en ligne la beta publique d'iOS 18 et iPadOS 18. On fait le point sur les nouveautés et les choses à savoir avant de s'y essayer.

Apple prépare la sortie d’iOS 18 et iPadOS 18 pour la fin de l’année 2024. En attendant le grand déploiement attendu pour le mois de septembre, la marque propose une version bêta permettant de tester les nouveautés en avant-première.

Sauvegardez les données de votre iPhone ou iPad !

Avant de s’intéresser à l’installation d’une nouvelle version du système en beta, nous vous recommandons de procéder à une sauvegarde complète de l’appareil. Heureusement, Apple propose une solution plutôt simple pour sauvegarder les données de l’iPhone ou de l’iPad.

Comme son nom l’indique, une bêta peut comporter des bugs et des problèmes. Les préversions publiques sont généralement stables, mais il vaut mieux ne prendre aucun risque.

Comment installer iOS 18 et iPadOS 18 en bêta ?

Depuis plusieurs années, Apple a grandement simplifié la procédure pour installer une nouvelle version du système en beta.

Rendez-vous sur beta.apple.com pour vous inscrire ;

Sur votre iPhone, allez dans réglages ;

Choisissez « Général », puis « Mise à jour du logiciel » ;

Choisissez « Mise à jour bêta » et sélectionnez « iOS 18 Public Beta » ;

Vérifiez puis téléchargez et installez la mise à jour proposée.

La procédure est similaire sur iPad, mais il faudra évidemment choisir « iPadOS 18 Public Beta ».

Les grandes nouveautés à retenir

La France ne goutera pas à la plus grande nouveauté d’Apple pour iOS 18 et iPadOS 18 : Apple Intelligence, la suite d’outils propulsée par l’IA générative de la marque. Et pour cause, la marque veut faire l’impasse sur le marché européen pour le moment.

Pour autant, nous avons tout de même des nouveautés à nous mettre sous la dent.

Plus de personnalisation

Avec iOS 18, vous pouvez enfin choisir où placer les icônes d’applications et les widgets sur votre écran d’accueil librement. Fini l’alignement automatique forcé par Apple.

La marque introduit également un système de thème pour unifier la couleur des icônes d’applications d’une même teinte.

Le centre de contrôle a également été revu pour proposer plus d’options et de widgets.

Plus de contrôle

À l’image de ce que proposent déjà les smartphones sous Android, vous pourrez désormais « masquer » certaines applications de votre iPhone. Pratique pour ne pas révéler certaines applications quand vous prêtez votre iPhone. Une identification avec Face ID sera nécessaire pour afficher ces applications, comme l’album masqué de l’application Photos.

Une nouvelle application Photos

Avec iOS 18, Apple propose une refonte majeure de l’application Photos. Désormais, elle pourra trier automatiquement vos photos dans des albums et collections de façon intelligente.

La nouvelle application Photos réserve aussi un carrousel de vos photos favorites afin de les mettre mieux en lumière.

Plus d’options dans Messages

L’application Message a aussi le droit à plusieurs nouveautés majeures. En premier lieu, la compatibilité avec les RCS, la technologie remplaçant le SMS et déjà déployée sur Android. Apple propose aussi davantage de façon de s’exprimer dans l’application, avec l’ajout d’effets ou de réactions supplémentaires. Enfin, il est désormais possible de programmer l’envoi d’un message.

Les autres nouveautés

Avec iOS 18, Apple intègre plusieurs autres nouveautés comme une application de gestionnaire de mots de passés proposée sur tous les appareils, une amélioration de Plan en mode hors ligne, ou l’ajout d’un mode jeu pour optimiser les performances dans certains jeux vidéo.

Et iPad OS 18 ?

La mise à jour iPadOS 18 reprend la plupart des nouveautés d’iOS 18. Apple met en particulier l’accent sur des améliorations pour l’application de note quand on utilise un Apple Pencil et l’ajout d’une application calculatrice, pour la première fois sur les tablettes de la marque.

Les appareils compatibles

Voici la liste des iPhone compatibles avec iOS 18.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ᵉ génération ou ultérieure)

Pour iPadOS 18, voici la liste des iPad compatibles.

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9 pouces (3ᵉ génération ou ultérieure)

iPad Pro 11 pouces (1ʳᵉ génération ou ultérieure)

iPad Air (M2)

iPad Air (3ᵉ génération ou ultérieure)

iPad (7ᵉ génération ou ultérieure)

iPad mini (5ᵉ génération ou ultérieure)