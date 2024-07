Quatre smartphones Google arrivent le mois prochain : voici leurs prix attendus en France

Le 13 août prochain, Google devrait sortir quatre nouveaux smartphones : il s'agirait des Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Une fuite révèle quels seraient les prix français de cette série tant attendue.

Google crée de la surprise : alors qu’on s’attendait à une conférence Made by Google en octobre, celle-ci a été avancée au mois d’août. Ce qui signifie que les prochains smartphones de la marque débarqueraient chez nous cet été. Le leaker Billbil-kun fait fuiter sur Dealabs ce qui seraient les prix français de tous ces Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold.

Les prix français attendus des Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold

Il indique avoir pu récupérer la grille tarifaire de tous les modèles qui seraient vendus en France : une grille qui ne serait a priori valable que sur ce marché d’ailleurs. Les voici :

Pixel 9 : 128 Go : 899 euros ; 256 Go : 999 euros ;

Pixel 9 Pro : 128 Go : 1099 euros ; 256 Go : 1199 euros ; 512 Go : 1329 euros ;

Pixel 9 Pro XL : 128 Go : 1199 euros ; 256 Go : 1299 euros ; 512 Go : 1429 euros ; 1 To : 1689 euros ;

Pixel 9 Pro Fold : 256 Go : 1899 euros ; 512 Go : 2029 euros.



Ce seraient ainsi quatre smartphones Pixel qui seraient présentés le 13 août prochain et qui sortiraient tous en France. Concernant le Pixel 9 Pro Fold, rien n’est sûr quant à son nom : Google pourrait finalement décider de le baptiser Pixel Fold 2, suite du Pixel Fold (qui n’était pas sorti en France, mais uniquement aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni ainsi qu’en Allemagne).

Au regard des prix proposés, on se rend compte que le Pixel 9 verrait son prix grossir : le Pixel 8 était proposé dans sa version 128 Go à 799 euros l’année dernière et à 859 euros en version 256 Go. Par ailleurs, les versions 256 et 512 Go du Pixel 9 Pro sont plus chères que leurs équivalentes du Pixel 8 Pro : respectivement 40 et 30 euros d’augmentation.

Les coloris proposés par Google avec ses prochains smartphones

Concernant les coloris, voici ceux attendus, également révélés par Billbil-kun :

Pixel 9 : Obsidian (Noir Volcanique), Porcelain (Porcelaine), Cosmo et Mojito ;

Pixel 9 Pro : 128 Go : Obsidian, Porcelain, Hazel (Vert Sauge) et Pink (Rose) ; 256 Go : Obsidian, Porcelain, Hazel et Pink ; 512 Go : Obsidian et Hazel ;

Pixel 9 Pro XL : 128 Go : Obsidian, Porcelain et Hazel ; 256 Go : Obsidian, Porcelain, Hazel et Pink ; 512 Go : Obsidian, Porcelain et Hazel ; 1 To : Obsidian ;

Pixel 9 Pro Fold : Obsidian et Porcelain.