Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel Watch 3 : les prochains produits Google arriveront plus vite que prévu

L'été s'annonce chargé en annonce tech. Google va ainsi présenter ses nouveaux produits dès le 13 août et non pas en octobre comme les années précédentes.

Traditionnellement, c’est en octobre que Google organise sa conférence annuelle Made by Google au cours de laquelle la firme présente sa nouvelle gamme de produits matériels et notamment ses smartphones Pixel. L’an dernier, la conférence avait par exemple eu lieu le 4 octobre, tandis qu’elle se tenait le 6 octobre en 2022.

Cependant, à l’instar de Samsung qui a avancé sa conférence Galaxy Unpacked au 10 juillet, Google aussi a décidé de tenir sa conférence un peu plus en amont cette année, avec un mois et demi d’avance. La firme a en effet d’ores et déjà envoyé les invitations pour la conférence Made by Google en 2024. On peut y découvrir que la conférence se tiendra cette année non pas en automne, mais au milieu de l’été, le 13 août 2024.

Outre la date du mardi 13 août, l’invitation comporte également quelques éléments sur les annonces attendues par Google :

Nous présenterons le meilleur de l’IA Google, des logiciels Android et le portefeuille d’appareils Pixel.

Des smartphones et des montres connectées au programme

Comme tous les ans, la conférence devrait être l’occasion pour la firme de présenter en grande pompe ses nouveaux smartphones, les Pixel 9 et Pixel 9 Pro. La firme pourrait également profiter de l’événement pour lancer un nouveau modèle de smartphone dans sa gamme, le Pixel 9 Pro XL et potentiellement un modèle pliant, le Pixel 9 Pro Fold.

On s’attend par ailleurs à ce que Google présente cette année deux nouvelles montres connectées, la Pixel Watch 3 standard, mais également une Pixel Watch 3 XL, plus grande que les deux montres précédentes du constructeur.

Sur son site Internet, Google ne fait d’ailleurs pas grand mystère des produits attendus avec une petite animation transformant le terme « Pixel » en « IX », soit 9 en chiffres romains. L’animation permet également de découvrir les contours du bloc photo arrière du smartphone, qui devrait avoir droit à une refonte majeure pour les smartphones de cette année.

On en saura donc davantage sur les annonces de Google à compter du 13 août prochain. La conférence Made by Google se tiendra entre 20 h et 21 h heure française.