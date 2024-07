iOS 18 : mais où est passé Apple Intelligence ?

En anticipation de sa sortie à l’automne prochain, Apple vient de publier une nouvelle bêta de son système d’exploitation mobile… auquel il manque toujours sa fonctionnalité star.

C’était censé être la grande nouveauté d’iOS 18. Apple Intelligence, l’IA made in Cupertino qui promet de rivaliser avec Google Gemini ou Galaxy AI se fait pourtant attendre. La firme vient pourtant de publier une quatrième bêta de son système à l’attention des développeurs, mais aucune des fonctionnalités d’intelligence artificielle n’est encore disponible.

L’aide à l’écriture, le nouveau Siri ou encore la génération d’emoji à la volée, rien de tout ça n’est encore disponible pour celles et ceux qui ont pris le risque d’installer la version bêta d’iOS sur leur appareil. Cela ne veut pas dire que la dernière bêta n’apporte aucune nouveauté, d’après 9to5Mac, la nouvelle version ajoute quelques changements mineurs à l’esthétique de l’OS et commence doucement à prendre en charge le standard RCS à travers le monde, mais la nouveauté qu’Apple elle-même met le plus en évidence sur son site n’est toujours pas d’actualité.

Prendre son mal en patience

Bien évidemment, en Europe, les attentes sont moindres puisque l’entreprise a annoncé que les fonctions d’IA de son iPhone seraient absentes des versions d’iOS livrées sur le vieux continent. Mais autre part dans le monde, les nouveautés promises par Apple se font aussi attendre, comme le remarque par exemple le média BGR ou encore Techcrunch. Et c’est sans compter sur les utilisatrices et utilisateurs européens les plus technophiles qui sont prêts à basculer leur téléphone en anglais pour goûter aux nouveautés d’Apple malgré l’embargo.

Il faut dire que le calendrier de publication des nouveautés Apple Intelligence n’est pas des plus transparents. Dans un commentaire livré à Techradar, Apple a rappelé que ces fonctionnalités arriveront sur les versions bêta « durant l’été », ce qui laisse une large marge d’interprétation, la saison se terminant le 22 septembre prochain.

Pour le grand public aussi, l’attente sera sans doute longue. Sur son site, Apple indique bien que ces nouveautés arriveront « cet automne », mais orné du sigle « beta » elles aussi. D’après Techcrunch, ces dernières arriveront d’ailleurs « selon un calendrier de déploiement vague », ce qui laisse entendre que toutes ne seront peut-être pas au rendez-vous dès septembre et que Apple pourrait bien garder quelques-unes de ces nouveautés pour accompagner d’autres mises à jour plus mineures d’iOS, comme elle l’avait fait pour iOS 16.