L’application Gemini débarque (enfin) en France : voici à quoi elle sert

Ça y est : l'application Google Gemini arrive enfin en France et plus largement dans toute l'Europe. Elle permet d'accéder au chatbot et même d'en faire un assistant vocal. De quoi préparer la fin de Google Assistant.

C’était attendu depuis des mois : l’application Google Gemini est enfin disponible en Europe, et notamment en France. Elle est téléchargeable depuis le Google Play Store, mais également sur iOS depuis l’application Google.

Gemini sur smartphone : comment utiliser le chatbot ?

Sur Android, vous pouvez télécharger l’application Gemini directement depuis le Google Play Store gratuitement. À noter que vous devrez disposer d’un appareil sous Android 10 minimum et équipé de 2 Go de RAM ou plus.

Pour le moment, Gemini a été téléchargée plus d’un million de fois dans le monde entier et paraît avoir de bonnes notes. Vous pouvez par ailleurs activer le chatbot via Google Assistant si l’application est installée sur votre appareil. Pour utiliser Gemini, plusieurs solutions : aller dans l’application tout simplement, mais pas que. Vous pouvez utiliser Gemini en glissant votre doigt directement depuis un coin de votre écran, ou en appuyant sur le bouton d’alimentation de votre smartphone. Dernière méthode : dire « Ok Google », si la fonction est configurée.

Si vous avez un iPhone (sous iOS 16 minimum), vous allez aussi pouvoir utiliser Gemini. Dans les prochaines semaines, le chatbot sera disponible dans l’application Google. Il y aura dans cette dernière un bouton dédié. Par ailleurs, que ce soit sur iOS ou sur Android, il faut un compte Google pour utiliser l’application.

Les fonctionnalités qui arrivent avec l’application Gemini

Google prépare clairement la mort de Google Assistant, ou tout du moins sa révolution. Pour le moment, l’assistant vocal et Gemini vont cohabiter. Mais Google précise que « de nombreuses fonctionnalités vocales que vous aimiez dans Google Assistant seront disponibles via l’application Gemini. » Il est par exemple possible de configurer un minuteur ou de passer des appels. Google en prévoit beaucoup d’autres dans les mois qui viennent. L’autre preuve, c’est qu’on peut tout simplement remplacer Google Assistant par Gemini dans les paramètres d’Android.

Dans les autres usages avancés par Google, il y a un assistant de rédaction pour vous aider à écrire vos publications Instagram, ou de quoi planifier une soirée en amoureux (afin de trouver le restaurant parfait via Google Maps par exemple). On peut aussi demander à l’outil de nous dire qui est l’architecte d’un monument en le prenant en photo. Plus généralement, Gemini sert à synthétiser des résultats de recherche, si vous voulez une recette de cuisine précise ou une description historique. Attention toutefois, Gemini peut commettre des erreurs : l’outil le fait dans les résultats de recherche Google AI Overviews, ce qui crée un scandale outre-Atlantique.

