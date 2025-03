Samsung vous prive de fonctions de One UI 7 si vous avez ces Galaxy

One UI 7 arrive le 7 avril sur les Galaxy de 2024 et 2023, mais tous les modèles ne sont pas pris en charge et surtout ils n’auront pas toutes les nouvelles fonctions.

Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si vous avez un smartphone Samsung d’ancienne génération, vous pourrez peut-être goûter aux joies de One UI 7. Samsung a annoncé le déploiement de cette grosse mise à jour sur ses précédentes gammes.

Deux limitations tout de même : seule une poignée d’appareils sont concernés et tous n’accèderont pas à l’ensemble des nouvelles fonctions.

Ce qu’apporte One UI 7 aux Galaxy de 2024

Pour avoir l’expérience la plus approchante des Galaxy S25, il faut obligatoirement avoir un modèle haut de gamme de 2024. Ceux-ci sont :

Si vous possédez l’un de ceux-là, vous serez gâtés avec la toute nouvelle interface de One UI 7 et sa Now Bar qui donne un accès rapide aux actions en cours. Le Dynamic Island d’Apple à la sauce Samsung pourrait-on dire. Atout, il est placé en bas de l’écran d’accueil et est plus accessible que son modèle sur iPhone.

Et puis il faut surtout ajouter les fonctions d’IA de Galaxy AI. Celles-ci comportent :

AI Select qui pousse des recommandations d’actions IA en fonction du contenu affiché à l’écran.

L’assistant d’écriture résume et formate les zones textuelles

L’assistant de dessin transforme des croquis en oeuvre d’art ou des photos ou imagine un visuel à partir d’un prompt.

La gomme audio s’occupe quant à elle de supprimer les bruits indésirables des pistes sonores de vos vidéos. Un outil qui a ses limites, mais qui peut rendre de bons services.

One UI 7 donne aussi accès à la nouvelle forme de Google Gemini, plus poussée. C’est le fameux Cross App dont nous vous parlons dans notre dossier Galaxy AI et avec lequel on peut converser plus naturellement. Même schéma pour la recherche de paramètres.

Manque à l’appel Now Brief qui reste une exclusivité Galaxy S25.

Ce qu’apporte One UI 7 aux Galaxy de 2023

On différencie 2024 de 2023. Si vous avez l’un des smartphones suivants, Samsung vous accorde une liste plus réduite de nouvelles fonctions :

Vous aurez toutes les fonctions précitées, à l’exception de deux d’entre elles.

Il faut faire une croix sur le nouveau Google Gemini et son interaction en langage naturel.

Idem pour la gomme audio qui ne sera pas de la partie sur ces appareils de 2023.

Les Galaxy A ne sont pas oubliés

Pourquoi de telles coupes ? Non pas qu’un Galaxy S23 Ultra ne soit pas suffisamment performant pour accueillir ces deux fonctions. Non, on soupçonne plutôt une volonté d’établir des échelons entre les générations afin de favoriser nettement les plus récentes.

Si Samsung a annoncé One UI 7 sur ses anciens haut de gamme, ce n’est pas pour autant que les Galaxy A, par exemple, sont évincés du programme. Le Galaxy A55 a rejoint le programme bêta et accueillera prochainement lui aussi One UI 7, mais sans que l’on sache encore dans quelles conditions, avec quelles fonctions en moins.