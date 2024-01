Le Samsung Galaxy S23 Ultra mérite t-il d’être acheté en 2024 ?

Avec l'arrivée de la nouvelle gamme des Galaxy S24, les précédents modèles de chez Samsung sont destinés à disparaître du catalogue. Un an après la sortie du Samsung Galaxy S23 Ultra, ce dernier fait partie des abandonnés pour cette génération 2024. Il est toujours possible de dénicher le smartphone, mais mérite t-il l'investissement en 2024 ?

Samsung Galaxy S23 Ultra Le roi du smartphone

Après une génération des Galaxy S22 décevante aussi bien sur le plan critique que public, Samsung devait se reprendre. En guise de fleuron pour sa gamme des S23, la version Ultra s’avançait avec de nombreuses promesses dont l’arrivée tant attendue de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Avec ce smartphone, le constructeur coréen se posait en seule alternative à Apple sur le plan des meilleurs smartphones du marché — comme le confirme le prix de sortie à 1419 euros. Le résultat est à la hauteur des attentes puisque le Samsung Galaxy S23 Ultra a récolté la note de 9/10 chez Frandroid et reçu l’award du meilleur smartphone de 2023 lors de notre remise de récompenses.

Malgré sa prochaine disparition du catalogue de Samsung, le S23 Ultra mérite-t-il d’être acheté en 2024 ? Voici quelques éléments pour vous aiguiller.

Un smartphone toujours très puissant en 2024

Comme évoqué plus haut, l’arrivée d’une puce Snapdragon sur une gamme de smartphones Samsung était attendue de longue date. Et nous n’avons pas été déçus tant l’apport de la 8 Gen 2 est époustouflant sur le téléphone. Dans une configuration avec au minimum 8 Go de RAM, le S23 Ultra est capable d’accomplir de nombreuses tâches exigeantes sans effort. En comparaison avec l’Exynos 2200 présent sur le S22 Ultra, il n’y a pas match. Même sur des jeux mobiles gourmands comme Genshin Impact, le smartphone est capable de tenir bon en chauffant jusqu’à 40 degrés. La construction est suffisamment bonne pour que cela ne soit pas un problème.

Au quotidien, le logiciel One UI 5.1.1 basé sur Android 13 est régulièrement mise à jour. Les animations ont été repensées pour être rendues plus fluides puisque l’ensemble est bien plus rapide. Il est même possible de configurer entièrement des modes afin de répondre à des usages précis. L’intégration du S-Pen, si vous en avez besoin, est faite de manière automatique. Enfin, sachez que le S23 Ultra assure 4 versions d’Android et 5 années de mises à jour de sécurité. Certes, cela ne vaut pas les sept années récemment annoncées par Google, mais cela vous offre de quoi tenir sur la durée.

Le meilleur smartphone pour la photo

C’est l’autre atout majeur du S23 Ultra. Lors de son test, puis des différents comparatifs photo à l’aveugle que nous avons réalisés, c’est toujours ce dernier qui a eu les faveurs de nos critiques. Pour ce faire, le smartphone se dote de quatre objectifs aux missions complémentaires. C’est surtout le capteur principal de 200 mégapixels qui retient l’attention. Grâce à la technologie du pixel binning, les clichés réalisés sont de bonne facture. En l’occurrence, le traitement des couleurs est fidèle à la réalité avec un excellent piqué et un haut niveau de détails.

De manière globale, c’est la polyvalence du Samsung Galaxy S23 Ultra qui est à saluer. Peu importe les conditions, l’appareil photo est capable de s’adapter pour vous offrir un résultat qui saura ravir vos pupilles. Même les modes nuit et portrait sont à la hauteur des attentes des plus exigeants. En bref, vous souhaitez obtenir l’un des meilleurs smartphones photo du marché ? C’est vers le Samsung Galaxy S23 Ultra qu’il faut se tourner.

Premium jusqu’aux bords de l’écran

Comme toujours chez Samsung, un réel savoir-faire au niveau de l’écran tactile est à noter. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est même l’un des smartphones avec le plus grand écran sur le marché, hors pliants. La dalle Dynamic AMOLED de 6,8 pouces possède un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une définition QHD. Nos mesures ont permis de déceler une luminosité montant jusqu’à 1609 cd/m2. En revanche, la fidélité des couleurs est parfois variable, selon les modes activés. Toutefois, l’expérience proposée reste l’une des meilleures du marché en 2024.

Les performances de l’écran et du smartphone n’entament pas l’autonomie au quotidien. Lors de notre test, nous avons été surpris de constater que le Samsung Galaxy S23 Ultra était capable de tenir deux journées complètes sur un usage modéré. C’est tout simplement le smartphone avec la meilleure autonomie que nous ayons pu tester récemment. Le chargeur 45W que vous devez acheter pour la somme de 50 euros permet de remonter le smartphone à 100 % en un peu plus d’une heure.

Où acheter le Samsung Galaxy S23 Ultra et à quel prix ?

Lors de sa sortie, le Samsung Galaxy S23 Ultra était lancé à 1419 euros et se trouvait être le meilleur smartphone Samsung disponible. Suite à la sortie de la série des S24 et notamment de la version Ultra, le modèle va peu à peu disparaître du catalogue de Samsung. Il est toujours possible de le dénicher en neuf dans les stocks de marchands ou lors de périodes de promotions comme les soldes. Sinon, nous vous recommandons de l’acheter dans un état alternatif, comme le reconditionné. Ce qui vous permettra de le trouver moins cher que son prix de départ…



