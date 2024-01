Samsung Galaxy S24 Ultra : le top du top est de retour

Samsung vient d'officialiser son Galaxy S24 Ultra, le remplaçant du meilleur smartphone de 2023. IA, photo, performances... on vous dit tout !

En 2023, Samsung livrait le meilleur smartphone de l’année avec son S23 Ultra. Son successeur est donc attendu de pied ferme, d’autant qu’il va ouvrir l’ère de l’IA génération avec Galaxy AI. Voici donc le Samsung Galaxy S24 Ultra !

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Un changement tout en douceur

Visuellement, le Galaxy S24 Ultra ne change pas de son prédécesseur. Il reprend des courbes de son aïeul avec ses coins droits et ses cinq modules photo à l’arrière reprenant l’exacte même disposition. Il présente tout de même quelques évolutions, à commencer par son cadre en titane (comme l’iPhone 15 Pro), plus résistant aux rayures de 56 %, son écran totalement plat et ses bordures homogènes.

Ces changements rendent le Galaxy S24 Ultra légèrement moins haut (162,3 mm), mais un peu plus large (79 mm). Il est toutefois moins épais (8,6 mm) et perd un gramme sur la balance pour un total de 232 grammes. Il conserve pour autant sa diagonale de 6,8 pouces, avec un revêtement Gorilla Glass Armor dédié à l’avant, annoncé comme 75 % moins réfléchissant pour éviter les reflets. À l’arrière, on retrouve du Gorilla Glass Victus 2 pour assurer sa solidité et l’ensemble est certifié IP68 (résistance à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur).

Puisque l’on parle de l’écran, Samsung annonce une définition de 3120 x 1440 pixels pour un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz. On reste donc sur ce que proposait son prédécesseur. Du côté de la luminosité en revanche, Samsung promet un pic à 2600 nits, soit 48 % de plus que l’année dernière. De quoi profiter parfaitement de sa compatibilité HDR10+.

Le top des performances

Si Samsung a opté pour sa propre puce, l’Exynos 2400, pour ses Galaxy S24 et S24+, le Galaxy S24 Ultra profite pour sa part du Snapdragon 8 Gen 3 (ce qui n’est pas très rassurant pour les autres si Samsung préfère ce SoC sur son porte-étendard). C’est une puce gravée en 4 nm et promettant des performances très élevées. Elle est couplée à 12 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go à 1 To de stockage (non extensible).

Pour optimiser les performances sur une durée prolongée, Samsung a agrandi la chambre à vapeur en doublant presque sa taille. En garantissant la circulation de l’air au sein du téléphone, cette chambre à vapeur contribue à réduire la chauffe du processeur.

Côté connectivité, on profite également des derniers standards : NFC, Bluetooth 5.3, 5G et Wi-Fi 7.

Autonomie

Du côté de la batterie, pas de révolution. On retrouve un accumulateur de 5000 mAh avec une recharge filaire (en USB-C) à 45 W et sans fil à 10 W.

La photo, toujours une priorité

Samsung a basé une partie de son excellente réputation sur la qualité de ses photos et le Galaxy S24 Ultra ne devrait en toute logique pas déroger à la règle. On retrouve à son bord une configuration capable de répondre à de nombreux besoins :

Un grand-angle (équivalent 23 mm) de 200 Mpx avec stabilisation optique, ouverture f/1,7 ;

Un ultra grand-angle (équivalent 13 mm) de 12 Mpx, f/2,2 ;

Un téléobjectif x3 (équivalent 69 mm) de 10 Mpx avec stabilisation optique, f/2,4 ;

Un téléobjectif x5 (équivalent 115 mm) de 50 Mpx avec stabilisation optique, f/3,4 ;

Un module selfie (équivalent 25 mm) de 12 Mpx, f/2,2.

À cela s’ajoute un capteur laser, un flash LED et toute la panoplie de modes proposés par Samsung, dont les modes Nuit, Pro, Portrait, Ralenti ou Hyperlapse.

Du côté de la vidéo, le Galaxy S24 Ultra est capable d’enregistrer jusqu’en 8K à 30 FPS (même sur le x50), ou en 4K à 60 FPS (y compris en selfie).

L’ère de l’IA

Plus encore que sur la photo, Samsung veut mettre l’accent sur le logiciel, et plus particulièrement sur l’IA. Le Galaxy S24 Ultra tourne d’ailleurs nativement sous Android 14 et devrait être maintenu à jour (patchs de sécurités + mises à jour majeures) pendant 7 ans, s’alignant ainsi sur les Pixel 8 de Google.

On retrouve donc de nombreuses fonctions liées à l’intelligence artificielle Galaxy AI :

Du ray tracing géré par IA ;

De l’IA dans le clavier Samsung (traduction, reformulation…) ;

De l’IA pour réorganiser des notes (5 formatages différents) ;

De la traduction vocale en temps réel ;

De la retranscription écrite d’une discussion, avec résumé ;

Un résumé ou une traduction d’une page Web ;

La possibilité de bouger un élément sur une photo (comme chez Google) ou de combler les espaces vides lors d’une légère rotation de l’image ;

Des suggestions de retouche photo par IA.

La plupart de ces fonctionnalités sont gérées directement sur le téléphone, à quelques exceptions près qui nécessitent un traitement dans le cloud (notamment pour la génération dans les photos).

Circle to Search

Pour sa nouvelle gamme de smartphones, Samsung a travaillé main dans la main avec Google. La fonctionnalité Circle to Search du géant américain arrive donc en exclusivité à la fin du mois sur les Pixel 8 et les Galaxy S24.

Cela permet de déclencher une recherche explicative à partir d’un élément affiché à l’écran que l’on entoure du bout du doigt ou du stylet.

Prix et disponibilité du Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra sera disponible en noir, gris, violet et ambre à partir du 31 janvier 2024. Trois coloris supplémentaires restent exclusifs au Samsung Store : bleu, vert et orange.

Il est possible de le précommander dès aujourd’hui et jusqu’au 30 janvier. La capacité de stockage est alors doublée pour le même prix (512 Go au prix du 256 Go et 1 To au prix du 512 Go).

Pour les tarifs, comptez 1469 euros pour le 256 Go, 1589 euros pour le 512 Go et 1829 euros pour le 1 To.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S24 Ultra au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment