Honor Magic 7 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra : comment choisir le meilleur smartphone ?

Si le Magic 7 Pro se présente plutôt comme un rival du S25 Ultra, le grand jeu des promotions vous le fera peut-être confronté son aîné. Alors comment s’en sort le nouveau fleuron de Honor face au Samsung Galaxy S24 Ultra ?

Un concurrent de taille, pour le Honor Magic 7 Pro ! Le Samsung Galaxy S24 Ultra est effectivement l’un des happy few à être reparti de son test avec un solide 9/10 dans nos colonnes. Suffisant pour disqualifier le Magic et son 8/10 ? N’allons pas trop vite en besogne.

Comme souvent, le prix joue un rôle essentiel dans un comparatif. Le Honor Magic 7 Pro est vendu à partir de 1099 euros, et le Samsung Galaxy S24 Ultra à partir de 1149 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce versus.

Les fiches techniques des Honor Magic 7 Pro et Samsung Galaxy S24 Ultra

Modèle Honor Magic 7 Pro Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensions 77,1 mm x 162,7 mm x 8,8 mm 79 mm x 162,3 mm x 8,6 mm Interface constructeur MagicOS One UI Taille de l’écran 6,8 pouces 6,8 pouces Définition 2800 x 1280 pixels 3120 x 1440 pixels Densité de pixels 453 ppp 505 ppp Technologie OLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno Stockage interne 256, 512, 1024 Go 256, 512, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 200 Mp Capteur 1 : 200

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 10

Capteur 4 : 50 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5270 mAh 5000 mAh Poids 223 g 232 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Gris Noir, Violet, Jaune, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Arrondir les angles

Cela frappe aux yeux : les Magic 7 Pro et S24 Ultra proposent un design très différent. Ce dernier, éternel héritier des Galaxy Note, opte pour des tranches très plates et une empreinte très rectangulaire. Il mise aussi sur un écran XXL, avec très peu de distraction (bordures fines, poinçon discret), là où son concurrent adopte une « pilule » façon iPhone.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones Samsung Galaxy à acheter en 2025 ?

Dans l’ensemble, le modèle de Honor affiche des courbes un peu plus marquées — et un design un peu plus raffiné, moins brutal que le S24 Ultra. Ce dernier garde pour lui des finitions exemplaires, avec notamment un cadre en titane qui fait son petit effet.

Pour aller plus loin

Les meilleurs smartphones Honor de 2025 : quel modèle est fait pour vous ?

Il vous faudra aussi vous demander si vous préférez une disposition des caméras circulaire, ou linéaire. Bref, en matière de design, c’est surtout votre goût personnel qui fera office d’arbitre. Car conceptuellement, les deux offrent une excellente résistance aux chocs et aux chutes, ainsi qu’une certification IP68.

Samsung peut dormir sur ses deux oreilles

Ce n’est pas sorcier : Samsung paraît clairement imbattable en matière d’écrans. Pas très étonnant, la conception d’afficheurs fait partie des (nombreux) métiers du Sud-Coréen.

Et le S24 Ultra se distingue sur plusieurs aspects. Déjà, son revêtement antireflets (meilleur que sur le récent S25 Ultra, bon à savoir) améliore sensiblement la lisibilité de l’écran en extérieur. Mais, même sans cela, la luminosité atteignant 2600 nits garantit un confort hors du commun. Rendez-vous compte : d’après nos sondes, c’est plus de 1000 nits que le Honor Magic 7 Pro !

Bien sûr, la dalle AMOLED du Magic n’est pas vilaine. Elle offre notamment de très belles couleurs, saturées et plutôt justes, et une finesse d’affichage techniquement supérieure (par défaut) grâce à une définition 1,5K, contre 1080p sur le S24 Ultra. Notons cependant que ce dernier peut choisir une résolution QHD+ au besoin, et repasse donc devant son concurrent.

L’OS de Samsung plus abouti

À l’heure où sont écrites ces lignes, seul le Honor Magic 7 Pro tourne actuellement sous Android 15. Le S24 Ultra est servi par l’entremise de la fameuse One UI 7. On ne va pas tourner autour du pot : cette dernière est d’après nous largement supérieure à MagicOS.

On trouve plus facilement ses marques, le design est plus agréable à l’œil, les animations plus fluides et mieux travaillées… bref, tout y est. Bien sûr, il ne faut pas jeter l’interface du Honor à la poubelle, et on trouve notamment quelques fonctionnalités intéressantes comme la Magic Capsule (clone de Dynamic Island des iPhone).

Côté IA, Samsung a également une petite longueur d’avance avec la suite Galaxy AI. Si Honor y va lui aussi de nombreuses features labellisées « IA », le géant sud-coréen donne l’impression d’un produit mieux maîtrisé dans l’ensemble.

Pour finir, rappelons également que le Galaxy S24 Ultra profitera de sept années de mises à jour, contre cinq pour son concurrent. Un smartphone plus durable donc.

Honor redresse la tête sur les perfs

Une année, et donc une génération de processeurs sépare le S24 Ultra du Honor Magic 7 Pro. De façon très naturelle, ce dernier s’impose donc comme étant le smartphone le plus performant du comparatif.

Mais on parle là de deux appareils ultra haut de gamme. Quel que soit celui vers lequel vous vous dirigerez, soyez assurés qu’il vous permettra de mener à bien n’importe quelle tâche, et de jouer à n’importe quel jeu dans un très haut niveau de détails, et à haute fréquence d’affichage.

Modèle Honor Magic 7 Pro Samsung Galaxy S24 Ultra AnTuTu 10 2489874 1875639 AnTuTu CPU 522117 457922 AnTuTu GPU 1211760 741621 AnTuTu MEM 354810 366871 AnTuTu UX 401187 309225 PC Mark 3.0 20265 17957 3DMark Wild Life Extreme 6579 4571 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 39.4 FPS 27.38 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 119 / 111 FPS 99 / 83 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 118 / 197 FPS 105 / 132 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 386 FPS 120 / 338 FPS Geekbench 6 Single-core 3068 1985 Geekbench 6 Multi-core 9513 6409 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 24409 17263 Lecture / écriture séquentielle N/C 2500 / 1190 Mo/s Voir plus de benchmarks

Des photophones qui se valent ?

Le Galaxy semble embarquer une configuration photo plus musclée que son rival. Mais le nombre de capteurs ne fait pas forcément foi en matière de photographie mobile. Soyez-en sûrs, le Honor Magic 7 Pro se défend très, très bien.

Honor Magic 7 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.4-2.0, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 200 Mpx, f/2.6 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.0.

Samsung Galaxy S24 Ultra :

Grand-angle : 200 Mpx, ƒ/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 10 Mpx, ƒ/2.4; OIS ;

Téléobjectif 5x : 50 Mpx, ƒ/3.4, OIS ;

Selfie : 12 Mpx, ƒ/1.9, OIS.

Des couleurs très généreuses, un contraste saisissant et un piqué inattaquable… voilà des qualificatifs qui conviennent aussi bien au Magic 7 Pro qu’au Galaxy S24 Ultra. À moins de comparer pixel par pixel le résultat obtenu avec l’un et l’autre, difficile d’émettre un avis préférentiel sur un modèle à la vue des clichés capturés par nos journalistes. Il apparaît que le traitement numérique made in Honor est un peu plus agressif et fantaisiste que chez Samsung, mais cela n’entache en rien la qualité des instantanés.

Le capteur principal du Samsung Galaxy S24 Ultra

À l’ultra grand-angle, on retrouve une nouvelle fois ce traitement très saturé chez Honor. Cela est particulièrement visible sur le bleu du ciel, comme vous le constaterez sur les images ci-dessous. Le Samsung est donc un peu plus mesuré, naturel, dans son traitement. Mais il perd malgré tout quelques points en matière de finesse d’affichage en raison d’un capteur bien moins défini que son rival.

Sur la longue focale, ce sont deux philosophies qui s’affrontent. Chez Honor, on mise à fond sur la très haute définition du capteur (200 mégapixels), et donc sur un zoom numérique polyvalent. Samsung lui, préfère mettre ses billes sur un duo de capteurs délivrant d’excellentes performances optiques, jusqu’à 10x. Difficile de les départager, les deux smartphones offrant des grossissements équivalents. Reste que si l’on ne prend en considération que le piqué, et donc la pure capacité optique du capteur à immortaliser une scène, le S24 Ultra nous paraît un peu mieux armé pour faire face à toutes les situations. Cela se joue de peu, soyez-en sûrs.

Le zoom x10 Le zoom x3

Une autonomie importante

Pas d’inquiétude : le Honor Magic 7 Pro et le Samsung Galaxy S24 Ultra sont tous les deux parfaitement capables de vous emmener au bout de votre journée sans risquer la panne sèche. D’après nos essais, les deux smartphones peuvent tenir sans mal la journée et demie d’utilisation, voire plus pour les utilisateurs et les utilisatrices les plus prudents.

Reste qu’en matière de recharge rapide, le smartphone chinois surpasse de loin son rival. Grâce à une puissance en entrée de 80W, on peut recharger le Magic 7 Pro en seulement 36 minutes, contre plus d’une heure pour le Samsung Galaxy S24 Ultra, limité à 45W.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Honor Magic 7 Pro ou Samsung Galaxy S24 Ultra : lequel choisir ?

Si le Honor Magic 7 Pro s’en sort parfaitement bien dans tous les scénarios d’usage, et notamment en performances et en photographie, difficile pour nous de le préférer au Samsung Galaxy S24 Ultra.

Même s’il ne s’agit pas du dernier modèle en date, il continue d’offrir une expérience de très grande qualité. Porté par un écran hyper lumineux et antireflets, il ravira les amateurs de contenus vidéos comme les photographes les plus exigeants. Il n’y a rien à jeter.