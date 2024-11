Honor Magic V3 vs Samsung Galaxy Z Fold 6 : comment choisir le meilleur smartphone pliant ?

Samsung n’est plus le seul maître à bord. S’il a bel et bien lancé la mode des smartphones pliants, la concurrence se fait de plus en plus féroce pour tenter de le détrôner. Le Honor Magic V3 a-t-il les épaules suffisamment larges pour porter la couronne ?

Une chose est sûre : les cartes sont rebattues cette année. Pour preuve, le Honor Magic V3 a été bien plus chaleureusement accueilli dans nos colonnes que le Samsung Galaxy Z Fold 6. Le géant sud-coréen se repose-t-il sur ses lauriers ? On essaie de répondre à la question dans ce nouveau versus pour déterminer quel est le meilleur smartphone !

Les Honor Magic V3 et Samsung Galaxy Z Fold 6 sont deux smartphones pliables disponibles à partir de 1999 euros.

Les fiches techniques des Honor Magic V3 et Samsung Galaxy Z Fold 6

Modèle Honor Magic V3 Samsung Galaxy Z Fold 6 Dimensions 145,3 mm x 156,6 mm x 4,35 mm 132,6 mm x 153,5 mm x 5,6 mm Interface constructeur MagicOS One UI Taille de l’écran 7,92 pouces, 6,43 pouces 7,6 pouces, 6,3 pouces Définition 2156 x 2344 pixels 2160 x 1856 pixels Densité de pixels 402 ppp N/C Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 40 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 20 Mp 10 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes latéral latéral Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5150 mAh 4400 mAh Poids 226 g 239 g Couleurs Noir, Blanc, Rouge, Vert Bleu, Rose, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Une finesse impressionnante

Les smartphones pliants reviennent de loin en matière d’épaisseur. Chaque génération parvient à progresser, et à rogner quelques millimètres pour s’alléger et améliorer la prise en main.

Au lancement du Galaxy Z Fold 6, Samsung claironnait qu’il proposait là le smartphone pliant le plus fin du marché. Il n’aura pas gardé sa couronne très longtemps, puisque le Google Pixel 9 Pro Fold la lui a chipée quelques semaines plus tard… et se l’est lui-même faite dérober par le Honor Magic V3 !

On parle, en effet, d’un smartphone ne dépassant pas les 9,3 mm une fois replié. En comparaison, le Fold 6 mesure 12,1 mm dans la même configuration. Ouvert, le smartphone d’Honor impressionne encore plus avec seulement 4,4 mm contre 5,6 mm pour son concurrent. Du jamais vu.

Un téléphone aussi plus léger d’environ 10 grammes (226 grammes contre 239 grammes), soit autant qu’un iPhone 16 Pro Max.

Pour autant, le Samsung Galaxy Z Fold 6 garde pour lui l’avantage d’une meilleure résistance grâce à sa certification IP48. Le V3, lui, reste sensible aux poussières malgré sa certification IPX8 qui le protège des éclaboussures et d’une immersion accidentelle.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid Le Honor Magic V3 comparé au Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Samsung et les écrans, une grande histoire d’amour

Si les deux smartphones optent pour un format relativement proche, ils ne se valent pas côté écrans. Les deux sont bien entendu OLED et proposent une fréquence adaptative jusqu’à 120 Hz. Néanmoins, nos sondes ont montré que la dalle (ou plutôt les dalles) du Galaxy Z Fold 6 étaient bien plus lumineuses que celles de son concurrent direct.

Le Samsung n’a aucun mal à dépasser les 2600 nits, que ce soit sur son écran interne ou de façade. Le Magic V3, lui, n’a pas pu dépasser les 1500 nits au mieux. Un problème, dans le sens où le revêtement des écrans de smartphones pliants les rend très sujets aux reflets. Plus l’écran est lumineux, moins les reflets sont gênants.

Côté colorimétrie, les deux propositions se valent. Le spectre DCI-P3 est correctement couvert (autour de 81% pour le V3 et 90% pour le Z Fold 6), et la justesse n’est pas tout à fait leur fort avec un delta E un peu trop élevé (surtout chez Samsung). Enfin, la balance n’est blanc n’est pas impeccable non plus, avec des températures trop froides dans les deux cas (on peut bien sûr améliorer tout cela via les réglages).

Honor Magic V3 // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy Z Fold 6 écran // Source : Frandroid

Honor a encore des progrès à faire sur le logiciel

Si Android est désormais relativement bien adapté au format particulier des smartphones pliants, Samsung a bien entendu plus d’expérience en la matière. De toute façon, One UI demeure l’une des surcouches les plus agréables à utiliser côté Android. Si elle est fonctionnelle, MagicOS n’est pas tout à fait du même tonneau.

Il faut dire que l’héritage de la surcouche de Huawei est encore perceptible, ce qui donne des designs un peu désuets aux entournures. Rien de dramatique — d’autant que le V3 est assez bien servi côté fonctionnalités.

Mais Samsung va encore plus loin, et propose déjà une ribambelle de fonctionnalités estampillées Galaxy AI, qui permettent de s’amuser avec de la génération d’images. Tout n’est pas encore parfait, bien sûr, mais le Z Fold 6 donne davantage l’impression de livrer un petit goût de futur que son concurrent.

Un futur qui, d’ailleurs, s’envisage plus sereinement avec le Galaxy puisqu’il sera mis à jour pendant sept ans. Le Honor Magic V3, lui, profitera de quatre mises à niveau d’Android et de cinq ans de correctifs de sécurité.

Honor Magic V3 // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Des performances équivalentes

Les deux concurrents du jour sont équipés d’une puce Snapdragon 8 Gen 3. Du très lourd donc, qui propose une expérience parfaitement fluide en toute circonstance.

Néanmoins, on remarque dans nos benchmarks que le Z Fold 6 semble être beaucoup plus à l’aise dans les scénarios qui éprouvent particulièrement le GPU (la partie graphique). Ce n’est pas vrai dans tous les logiciels utilisés, mais cela laisse à penser que le tuning n’a pas été fait chez l’un et chez l’autre de la même façon.

Dans tous les cas, pas d’inquiétude à avoir. Ce sont là des smartphones ultra haut de gamme qui seront capables de faire absolument tout ce que vous attendez d’eux.

Modèle Honor Magic V3 Samsung Galaxy Z Fold 6 AnTuTu 10 1693997 1437369 AnTuTu CPU 410890 391621 AnTuTu GPU 622707 454784 AnTuTu MEM 357723 318506 AnTuTu UX 302677 272458 PC Mark 3.0 15946 18148 3DMark Wild Life Extreme 4056 4767 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 24.29 FPS 28.55 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 32 / 60 FPS 67 / 56 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 53 / 113 FPS 58 / 80 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 251 FPS 115 / 159 FPS Geekbench 6 Single-core 2101 2241 Geekbench 6 Multi-core 6297 6846 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 16755 N/C Lecture / écriture séquentielle 658.06 / 1008 Mo/s N/C

Des photophones très capables

S’ils ne sont pas tout à fait aussi bien équipés que les Magic6 Pro et Galaxy S24 Ultra, les Honor V3 et Samsung Galaxy Z Fold 6 proposent largement de quoi s’amuser. Ce sont deux bons smartphones pour la photo.

Honor Magic V3

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.6, OIS ;

Ultra grand-angle : 40 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3.5x : 50 Mpx, ƒ/3.0, OIS ;

Selfie : 20+20 Mpx, ƒ/2.2.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 10 Mpx, ƒ/2.4, OIS ;

Selfie : 4+10 Mpx, ƒ/1.8+ƒ/2.2.

Honor Magic V3 // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Avec le module standard, c’est avant tout la patte de chaque constructeur qui va permettre de différencier les clichés (excellents dans les deux cas). On connait : Samsung a une légère tendance à saturer généreusement les couleurs. Chez Honor, l’approche vise plutôt le renforcement des contrastes, quitte peut-être à exposer un peu trop à gauche les photos prises par son biais. On chipote : dans les deux cas, les V3 et Z Fold 6 sont de vrais petits génies de la photo qui vous permettront de prendre de superbes souvenirs.

Avec le module secondaire, l’ultra grand-angle, on perd évidemment beaucoup en détail. Mais c’est un peu moins le cas sur le Honor Magic V3 qui, grâce à son capteur de meilleure résolution, sauve les meubles.

Pour finir, le téléobjectif nous paraît plus maîtrisé du côté de chez Samsung. Côté Honor, le piqué n’est pas incroyable. Même si ce dernier propose une focale un peu plus longue, et donc des photos a priori plus extraordinaires, on se retrouve davantage dans la proposition de Samsung, qui ne cherche pas à se surclasser avec un « simple » 3x, meilleur en basse lumière.

Une autonomie presque identique

Notre comparatif touche à sa fin. Mais avant cela, un petit tour du côté de l’autonomie. Sans plus de suspens, écrivons que les deux se valent. En effet, d’après le test automatisé sur notre protocole ViSer, le Honor Magic V3 a tenu 11h en position ouverte, et 12h46 en position fermée. Le rival, lui, affiche 11h et 12h35 dans la même configuration.

On est donc sur deux smartphones pliants à l’autonomie assez chiche. Ils vous permettront de tenir la journée, mais guère plus. C’est là l’un des compromis qu’il faut accepter de faire quand on choisit un téléphone pourvu de deux écrans !

Concernant la recharge en revanche, le Honor écrase littéralement le Samsung. Le V3 est capable d’être rechargé totalement en moins de 40 minutes. Le Samsung, lui, demande environ 90 minutes.

Le Honor Magic V3 comparé au Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Honor Magic V3 ou Samsung Galaxy Z Fold 6 : lequel choisir ?

Particulièrement difficile de choisir entre le Magic V3 et Galaxy Z Fold 6, surtout qu’ils sont proposés au même prix ! Pourtant, et même si la finesse du Honor impressionne, notre choix se porte sur le smartphone pliant de Samsung.

Pourvu d’un logiciel plus alléchant, plus constant en photographie et proposant un écran beaucoup plus lumineux, il coche toutes les bonnes cases — même s’il ne réinvente rien, ou si peu, par rapport au modèle précédent.