Les casques de vélo vont devenir encore plus sûrs et plus légers avec cette nouvelle technologie

Puisque les vélos sont toujours plus rapides, sous des températures parfois très chaudes, MIPS a fait évoluer son système de protection intégré aux casques. Voici l’Air Node Pro, qui pourrait déboucher sur des casques urbains plus sûrs et plus légers.

Les courses de vélo sont devenues tellement rapides que l’UCI pense à réglementer certains aspects comme la taille des cintres, les braquets ou encore le Cx des vélos pour freiner les coureurs et éviter les gros crashs. En parallèle, le domaine de la protection des cyclistes évolue. Parmi les marques importantes, MIPS intervient sur les casques et vient de présenter un nouveau système, l’Air Node Pro.

Mieux évacuer la transpiration et la chaleur

MIPS a développé un système de protection à intégrer aux casques, notamment les modèles haut de gamme, pour « réduire les forces rotationnelles transmises à la tête lors de certains impacts obliques« . Dit autrement, pour réduire les risques de blessures et de séquelles neurologiques en cas de chute.

Cette version MIPS Air Node Pro, présentée lors du salon Eurobike, se distingue par une gestion thermique optimisée et une meilleure évacuation de la transpiration. Comme l’annonce MIPS dans un communiqué de presse, la version Air Node Pro a pour but de garder la tête des cyclistes au frais et concentrée, ce qui constitue également un gage de sécurité.

Plusieurs technologies embarquées

Pour y arriver, les casques équipés de la technologie MIPS Air Node Pro embarquent le COOLMAX, dont les tissus se sont imposés pour une meilleure évacuation de la transpiration et un séchage plus rapide, 23 % plus rapidement que les anciennes versions . Les canaux d’air ont été pensés pour diriger la transpiration loin du visage et éviter d’avoir de la sueur dans les yeux. Les coussins sont aussi détachables pour être facilement lavés.

L’arrivée de cette technologie est prévue pour 2026 dans les premiers casques de série. Sûrement en compétition, mais pourquoi pas sur des modèles urbains également.