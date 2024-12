La marque suédoise Ass Savers – Sauveurs de cul en français – a sorti une nouvelle collection de garde-boue en collaboration avec le magazine japonais Papersky. Leur particularité : des imprimés particulièrement colorés pour pimper votre vélo de route ou gravel.

Source : Ass Savers

Il y a un an, la marque suédoise au nom explicite et loufoque, Ass Savers plus précisément, lançait sa nouvelle collection de garde-boue Win Wing, nous apprend Hibridos y Electricos. Ces garde-boue ont la spécificité de venir se fixer directement sur les haubans grâce à un système d’attache, pour ainsi mieux vous protéger des éclaboussures et autres saletés à vélo.

Deux tailles au choix

Les Win Wing ne sont pas forcément destinés aux vélos urbains, mais plutôt aux vélos de route et gravel. Deux tailles différentes coexistent au catalogue, afin justement de s’adapter à chaque typologie de cycle : les gravels, qui possèdent des pneus plus larges, héritent donc de garde-boue naturellement plus grands.

Pour les périodes de fête, Ass Savers a sorti une nouvelle collection nommée Papersky – en édition limitée – en collaboration avec le magazine japonais éponyme, dédié au voyage. En découlent des garde-boue singuliers, avec des imprimés pour le moins colorés, qui ne manqueront pas de vous faire remarquer.

Prix et disponibilité

Trois modèles déclinés en deux tailles, donc, ont été imaginés : le Niigata en coloris bleu, le Tochigi en coloris blanc et rouge, et le Nara en coloris blanc et orange. Leur poids est de 72 grammes, pour des dimensions de 375 x 85 mm. L’ensemble de la gamme est produit en Suède, avec des livraisons partout dans le monde pour toute commande au-dessus des 30 euros. Leur prix : 27 euros le garde-boue et son système d’attache.