Pliable et très légère, cette remorque vélo 100 % française a des atouts très prometteurs : on l’a vue et on a aimé

Originaire de Bretagne, la jeune entreprise Globe for You a exhibé sa remorque vélo 100 % française, Maïna, au salon Made in France. Frandroid a rencontré deux de ses membres pour mieux comprendre la genèse et la vision de ce joli projet.

Voilà déjà deux ans et demi que Globe for You a été fondé, avec un projet ambitieux en tête : imaginer, concevoir et lancer une remorque vélo – Maïna, de son nom – la plus française possible, mais aussi et surtout à base de fibre de lin. Frandroid a rencontré Antoine Wypychowski, CTO de cette jeune pousse, et Capucine Mulliez, responsable communication et marketing, lors du salon Made in France, organisé à Paris du 8 au 11 novembre.

Courses, surf, vide-greniers

« On a souhaité créer la remorque la plus polyvalente possible, notamment pour du multi-usages », nous confie Antoine Wypychowski. « On vient de Saint-Malo : pour aller faire du surf par exemple, c’est pratique. Il y a souvent beaucoup de voitures, mais peu de places de parking. Et puis depuis qu’on a lancé le produit, plein d’autres usages se sont développés, certains vont par exemple chiner dans des vide-greniers avec la remorque ».

Pour pousser toujours plus loin le curseur de la praticité, Globe for You a joué la carte de l’ingéniosité. « On a breveté notre système de repliage, qui n’a pas besoin d’outils pour être utilisé. Là, on est par exemple venu avec une grosse voiture, dans laquelle on a pu caler 23 remorques ». Chaque remorque pèse 5,5 kg, offre 35 kg de capacité de charge et n’est pas adaptée pour les enfants.

Antoine Wypychowski abonde : « Le châssis avant est télescopique, et vient se glisser directement sur le châssis arrière. Pour les vélos longtails par exemple, ça permet de mieux gérer le passage de roue », nous explique l’intéressé. Le système de fixation vient quant à lui se fixer sur la tige de selle, via un double scratch.

Du lin de Normandie

« Le scratch, il se retire avec le phénomène du pelage. Ici, l’effort appliqué par le vélo est du cisaillement : dans ce cas, c’est impossible que ça cède. C’est aussi pratique, car du coup tu peux prêter la remorque à n’importe qui. La pièce de fixation est par ailleurs souple, ce qui apporte un léger amortissement lors d’un trajet », enchaîne notre interlocuteur.

La nacelle de la remorque est elle aussi souple, à l’image d’une charge que vous mettriez dans un hamac.

Au chapitre du Made in France et des techniques de fabrication, Globe for You a privilégié la fibre de lin que l’on retrouve dans toute la partie châssis. « La fibre de lin, ça a pour avantage d’apporter de l’amorti, thermiquement c’est toujours à température ambiante, ce qui n’est pas le cas du carbone, et la raideur est la même que l’aluminium », constate Antoine Wypychowski.

Le lin réceptionné par l’entreprise provient de six champs différents. « Comme ça, s’il y a un problème sur un champ, ça permet d’homogénéiser le lin ». Quant à la provenance, tout vient de Normandie. « D’ailleurs, 95 % du lin mondial pousse dans le nord-ouest de l’Europe », dont beaucoup en Normandie jusqu’à la côte hollandaise.

Levée de fonds en cours

« Nous, on reçoit des bobines de lin que l’on appelle aussi des roving de lin. On le mélange à de la résine » pour apporter de la solidité et concevoir les remorques. La jeune société a aussi travaillé durant 1 an sur une technique permettant de courber les éléments en lin, afin de donner la forme voulue à leur produit.

« On reçoit des bobines de 5 kg : sur les 5,5 kg de la remorque, il y a environ 1 kg de lin », nous précise en toute transparence Antoine Wypychowski.

Actuellement, Globe for You est composé de 5 personnes et est basé à Saint-Malo. La start-up est en pleine levée de fonds pour augmenter ses capacités de production. « Notre cycle de production, c’est environ 12 remorques par semaine. C’est ce qu’on est capable de faire aujourd’hui. Mais il y a eu une demande très forte : c’était compliqué de suivre avec notre seule ligne de production », nous confie-t-on.

Prix et disponibilité

La remorque Maïna est disponible sur le site de l’entreprise au prix de 560 euros. Mais pour les plus intéressés, sachez que des promotions sont proposées directement sur le stand de Globe for You (L20) au salon Made in France.