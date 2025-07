Test du HP OmniBook Ultra Flip 14 : format polyvalent pour puissance bridée

Et si HP avait la formule secrète pour devenir votre ordinateur portable préféré ? L'OmniBook Ultra Flip 14 a en tout cas bien des arguments.

On connaît un peu plus HP sur le marché pro désormais, mais celui que l’on nommait encore Hewlett-Packard il y a quelques dizaines d’années est loin d’avoir abandonné les chaumières. Son HP OmniBook Ultra Flip 14 est un malin mélange d’accessibilité et de sophistication pour quiconque souhaiterait être à la page en 2025. Voici notre test.

Fiche technique

Modèle HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0003nf Dimensions 313,7 mm x 14,9 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d’affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core Ultra 9 288V Puce graphique (GPU) Intel Arc Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 2048 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1340 grammes Profondeur 216,2 mm Fiche produit

La machine est prêtée par HP pour ce test.

Design

Le HP OmniBook Ultra Flip 14 est l’un des rares PC portables dont on aurait envie de dire qu’il mérite de porter son nom. « OmniBook » tend à laisser entendre qu’il est utilisable dans toutes les conditions, et c’est bien l’effet que nous fait cette configuration.

Crédit photo : OtaXou

Comprenez bien : oui, nous sommes sur un PC transformable assez classique, avec une charnière tout ce qu’il y a de plus banale lui permettant de se refermer sur lui-même. Et avec son poids de 1,34 kilogramme, cet usage est aussi efficace que d’habitude. Mais il y rajoute deux choses : un espace aimanté pour y coller le stylet fourni, et des ports USB-C sur des coins qui ne sont ni sur le côté, ni sur l’arrière, mais… entre les deux.

Crédit photo : OtaXou

Une configuration étonnante, mais très habile pour permettre à ce format transformable de placer son câble d’alimentation à un endroit qui n’a aucune chance de gêner l’utilisateur. C’est vraiment très habile, en plus de donner un petit style unique en plus à ce PC métallique qui ne sort pas du lot sans cela. Un petit détail qui change tout et qui nous fait adorer le PC.

Clavier et pavé tactile

Sauf que voilà… Cette section aimantée pour accueillir le stylet fourni avec l’ordinateur est très sympathique, mais manque de la seule fonctionnalité qu’on en attend : elle ne recharge pas le stylet.. Pour cela, il faut libérer un port USB-C sur le stylet en faisant glisser son « capuchon » du haut. C’est bien dommage, car sans cela, il serait tout simplement parfait.

Crédit photo : OtaXou

Le clavier est traditionnel, avec des switchs tout ce qu’il y a de plus classiques, mais qui offrent une bonne résistance et une distance de course satisfaisante. Rien ne le sort vraiment du lot des ultraportables de ce côté, mais il fait partie des bons du lot.

Le pavé tactile est par contre bien plus sophistiqué que la moyenne, puisqu’il utilise les retours haptiques plutôt qu’un clic classique. Et la solution est très bien intégrée ici : l’usage est naturel et le retour parfaitement calibré pour donner cette sensation de clic qu’importe l’endroit où l’on appuie sur la surface, dont la glisse est irréprochable. Chapeau l’artiste.

Connectique

Nous avons donc un port USB-C 10 Gbits sur le « coin » gauche, ainsi qu’un simple combo jack sur la tranche gauche. À droite, le coin comme la tranche ont le droit à un port USB-C Thunderbolt 4. Et… c’est tout.

Crédit photo : OtaXou

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

On peut par contre compter sur la webcam ainsi qu’un lecteur d’empreintes pour profiter de Windows Hello, la solution de reconnaissance biométrique de Microsoft. Cette variété est appréciée. Le HP OmniBook Ultra Flip 14 est aussi compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.

Crédit photo : OtaXou

Mais voilà, il est impossible de considérer cette connectique comme complète. Particulièrement dans un milieu où tous les compétiteurs réussissent petit à petit à réintégrer une très large connectique sur leurs formats ultraportables, parfois même avec des lecteurs de cartes SD plein format. Ici, c’est tout simplement frustrant au quotidien.

Webcam et audio

Le HP OmniBook Ultra Flip 14 intègre un capteur 9 mégapixels permettant de profiter d’une définition 2160p. Celui-ci n’est pas aussi bon qu’on aurait pu l’espérer : le rendu est très bruité et les couleurs sont un brin ternes, mais il fait le taff. Rien de neuf sous le soleil en somme.

La configuration audio, à 4 haut-parleurs situés sur le bas de la machine, n’est pas mauvaise du tout. La scène est plutôt large pour un ordinateur de ce format, et le son est clair et bien rendu. Il manque toujours un peu de définition, et définitivement de basses, mais HP offre une formule compétitive sur ce point.

Écran

Notre configuration de test intègre une dalle OLED de 14 pouces supportant une définition maximale de 2880 x 1800 pixels, avec un taux de rafraîchissement variable pouvant atteindre les 120 Hz. La dalle est tactile, supporte le stylet fourni, et a un revêtement glossy protégé par du verre Corning Gorilla.

L’ordinateur n’est pas réglé d’office en HDR, bien qu’il le supporte bien dans les réglages. Aucune certification n’est liée, et on le comprend très bien grâce aux mesures que nous avons réalisées avec le logiciel Calman Color Calibration de Portrait Displays.

On constate en effet que la dalle couvre bien l’espace sRGB à 168% et l’espace DCI-P3 à 112%. En SDR, la luminosité maximale est mesurée à 392 cd/m², un peu faible pour un transformable à écran glossy, avec une température de couleurs moyenne de 6307 très proche de la norme NTSC recherchée. Le delta E00 moyen se retrouve à 2,33 points, avec un écart maximal de seulement 4,24 proche du parfait.

En HDR, on retrouve une luminosité en pic impressionnant de 613 cd/m², ça oui… mais c’est à peu près le seul point positif de ce mode. On voit bien que HP n’a pas du tout réglé sa dalle pour le HDR, dont l’EOTF et la luminance sont tous deux complètement décalés. En résulte un delta e00 moyen de 27,92 sur les contenus HDR.

Le mode HDR est donc plutôt là pour rassurer sur la luminosité maximale, mais en réalité, le HP OmniBook Ultra Flip 14 n’est pas fait pour. Son mode SDR est excellent, privilégiez-le, mais manque hélas de luminosité pour être proprement lisible en extérieur. C’est là la grande leçon de cette partie écran.

Logiciel

Nous retrouvons ici les traits habituels de HP, qui ne sont pas particulièrement plaisants. D’un côté, nous avons au milieu de 14 applications marquées du sceau HP « myHP », qui permet une configuration rapide et pratique du comportement du PC. Mais il faudrait vraiment faire le tri aujourd’hui sur la suite logicielle. Et de l’autre, nous avons énormément de publicités préinstallées ou lancées en notifications, notamment pour Dropbox. Au prix des appareils, c’est difficilement acceptable.

La grande star partie logicielle de ce PC est HP AI Companion, disponible en bêta actuellement. Il s’agit d’un assistant qui permet principalement d’utiliser ses propres fichiers et les faire analyser par l’IA, pour ensuite en analyser le contenu. Il existe également une partie dédiée au suivi de l’appareil, qui n’a hélas aucun pouvoir de contrôle et ne peut donc pas elle-même changer les paramètres au besoin.

Qu’on se le dise : tout ça est assez gadget actuellement. L’idée est bien là, et avoir un assistant dédié à ses fichiers est une bonne idée. Mais lorsque l’on voit le nombre de fois où HP nous réclame de fournir nos données pour analyse et évolution futur, il paraît difficile de se dire qu’un professionnel se permettra de l’utiliser au risque d’entraîner une IA avec des fichiers sensibles.

Performances

Dans notre configuration de test, le HP OmniBook Ultra Flip 14 est équipé de l’Intel Core Ultra 7 258V, un SoC à 8 cœurs — 4 cœurs performance et 4 cœurs efficients — pouvant turbo jusqu’à 4,8 GHz. Il est soutenu par 32 Go de RAM LPDDR5x à 8533 MT/s, et profite d’un stockage de 2 To en PCIe Gen 4.0.

Benchmarks

Nous connaissons par cœur cette configuration, et c’est pourquoi il est difficile d’être enthousiaste face à des scores de 523 points en multi core pour 118 points en single core. Si le single core est bien là, nous sommes à plus de la moitié des capacités que nous avons déjà aperçues sur ce SoC en multi core sur des formats pourtant similaires. HP a clairement fait le choix d’amputer ses performances maximales pour maîtriser au mieux la chaleur et le bruit, quitte à nuire à la polyvalence de la configuration qui s’en tirera bien mieux en bureautique que sur le reste.

La partie graphique Intel Arc 140V est toujours aussi efficace en benchmark théorique, et on peut lui faire confiance pour les tâches vidéo grâce à l’excellent QuickSync d’Intel, mais n’espérez pas faire des montages 4K ou du jeu vidéo.

Côté SSD, pas de déception. Nous retrouvons ici bien les performances attendues dans le haut du panier du PCIe Gen4 en fin de vie désormais.

Refroidissement et bruit

Impossible d’accuser le HP OmniBook Ultra Flip 14 d’être bruyant alors que même lancée à pleine puissance, ses ventilateurs s’activent à peine. La température maximale de châssis est constatée à 46°C, ce qui n’est presque rien sur ces formats plus habitués aux 50/55°C. Un ultraportable ultra-silencieux à défaut d’être ultra-performant.

Autonomie

Le HP OmniBook Ultra Flip 14 intègre une batterie de 65 Wh, assez modeste pour son format, et offre un bloc de charge USB-C de 65 watts à la norme Power Delivery. Tous ses ports USB-C sont compatibles avec la charge, ce qui est un grand plus.

Crédit photo : OtaXou

Avec un usage bureautique classique, écran à 50% de luminosité, nous retrouvons entre 9 et 10 heures d’utilisation. Rien qui ne soit dans le haut du panier des ordinateurs portables modernes, mais rien qui ne soit non plus terrible à l’usage : nous tenons toujours une bonne journée de travail ici.

Prix et disponibilité

Le HP OmniBook Ultra Flip 14 est disponible au prix de départ de 1599 euros. Notre configuration de test est quant à elle vendue à 1899 euros.