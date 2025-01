HP OmniBook X 14-fe1000nf : ce PC Copilot+ puissant avec IA et puce Snapdragon perd 150 € de son prix (+ une souris offerte)

Le HP OmniBook X 14-fe1000nf est l’un des récents PC Copilot+, ces ordinateurs fins, puissants, endurants et surtout dotés d’une IA pointue. Actuellement, le modèle HP est disponible à 849 euros au lieu de 1 034,99 euros sur le site officiel, et en prime, une souris sans fil est fournie.

Le HP OmniBook X 14-fe1000nf. // Source : HP

C’est en juin dernier que Microsoft a lancé sa nouvelle gamme de PC, les Copilot+, en partenariat avec une foule de fabricants. HP fait justement partie de ces marques : le constructeur a d’ailleurs refondu toute sa gamme d’ordinateurs, et ses modèles grand public sont désormais baptisés OmniBook. Dans cette gamme, le HP OmniBook X 14-fe1000nf, un PC Copilot+ équipé de l’IA et d’une puce Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100, est l’une des références les plus intéressantes du moment, notamment en raison de son prix qui passe sous la barre des 900 euros.

Les points forts du HP OmniBook X 14-fe1000nf

Une dalle IPS 2.2K de 14 pouces

Une puce Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100

L’IA avec Copilot

Au lieu de 1 043,99 euros, le HP OmniBook X 14-fe1000nf, accompagné d’une souris sans fil HP 420, est aujourd’hui disponible en promotion à 849 euros sur le site officiel de la marque. Il faut aller tout en bas de la page pour voir l’offre !

Le prix réduit du pack HP OmniBook X 14-fe1000nf + souris sans fil sur le site de HP.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le HP OmniBook X AI. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un PC léger avec la fameuse touche Copilot

Le HP OmniBook X 14-fe1000nf est un récent ultrabook qui a tout d’abord l’avantage d’être très fin (1,4 cm d’épaisseur) et léger (1,34 kg), comme tout bon PC portable appartenant à cette catégorie. Autant dire qu’il pourra vous accompagner en déplacement sans problème. Côté design, on a droit à un châssis gris clair en aluminium très résistant, qui brille aussi par sa sobriété. Pour ce qui est de son écran, cet OmniBook X embarque une dalle IPS 2.2K (2 240 x 1 400 pixels) protégée par du verre Corning Gorilla 3. Son format 16:10 propose d’ailleurs une surface d’affichage plus grande, ce qui est bien plus confortable.

Sous l’écran, on retrouve sans surprise le clavier, et celui-ci comporte une touche qui va sans aucun doute intéresser son utilisateur : la touche Copilot, cette fameuse IA de Microsoft qui va venir simplifier une foule d’usages et vous aider à gagner en productivité. D’ailleurs, une autre fonctionnalité bien utile est aussi proposée grâce à Copilot : Recall, qui permet de retrouver n’importe quel fichier, discussion ou page web sur son ordinateur via l’intelligence artificielle.

Une puce véloce et une excellente autonomie

Dans les entrailles de cet HP OmniBook X 14-fe1000nf, se niche une puce Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100, intégrant un NPU (unité de traitement neuronal), soit un processeur dédié exclusivement aux calculs de l’intelligence artificielle, comme tout bon PC Copilot+. Le processeur est épaulé par 16 Go de RAM, pour gérer le multitâche, et par un SSD de 512 Go, pour apporter plus de réactivité à l’ensemble, réduire les temps de chargement et accélérer les lancements de la machine et des logiciels.

Les PC Copilot+ se démarquent également par leur endurance tout bonnement excellente : selon HP, son OmniBook X 14-fe1000nf pourrait atteindre les 26 heures d’autonomie. Oui, c’est peu commun. Et la charge rapide est aussi de la partie et permet de gagner environ 50 % de batterie en 30 minutes. Enfin, côté connectique, l’OmniBook X embarque un port USB-A, une prise combo casque/micro et deux ports USB-C (DisplayPort 1.4a).

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.