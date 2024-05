Au revoir Pavilion : HP décide de supprimer toutes ses gammes de PC et c’est bienvenu

La marque HP fait le grand ménage de printemps dans ses gammes de PC Portables. Au revoir Pavilion, Spectre, Envy et tous les autres, HP va désormais se contenter de deux familles de PC pour son catalogue.

Le PC est peut-être en train de connaitre l’une de ses plus importantes transformations de ces dernières années avec l’arrivée des ordinateurs Copilot+. Dans ce nom, Microsoft glisse à la fois ses nouveautés liées à l’IA, mais aussi le passage enfin ambitieux de Windows 11 à l’architecture ARM. De quoi permettre la création de PC portable meilleur que les MacBook Air d’Apple.

HP compte bien saisir ce moment pour réinventer sa marque. Le fabricant a annoncé une grande refonte de l’intégralité de son catalogue, ce que font très rarement, voire jamais, les marques de PC. Fini les dizaines de familles de produits qui se marchaient dessus comme Pavilion, Dragonfly, Spectre ou Envy.

Omen, Omni et Elite

Désormais, la gamme HP se contentera de trois familles de produits assez simples à comprendre. Pour le grand public, il y aura Omen, la marque gaming de la firme et seule rescapée de l’ancien catalogue, et la gamme Omni pour les PC classiques. Pour les entreprises, ce sera la marque Elite qui sera utilisée.

Ces marques seront déclinées en trois form factor : OmniBook pour les tablettes et PC portables, OmniStudio pour les PC All-in-one et OmniDesk pour les PC de bureau. Vous avez ensuite la déclinaison en gamme de prix : HP Omnibook 3 pour un PC portable entrée de gamme, jusqu’à HP Omnibook X et OmniBook Ultra pour les vitrines technologiques ultra clinquante. Pour encore différencier un peu plus sa gamme grand public et professionnelle, notez que la gamme grand public utilise des chiffres impairs (OmniBook 3, 5 et 7) alors que la gamme entreprise utilise des chiffres paires (ProBook 2, 4, 6 et 8).

Un nouveau logo pour l’IA

HP en profite aussi pour introduire un nouveau logo permettant de repérer les machines optimisées pour l’IA chez la marque. On peut lire les lettres A et I dans le logo tout en voyant une hélice d’ADN. Cela rappelle aussi le logo des Vaio de Sony qui symbolisait le passage de l’analogique au numérique.

Seuls les PC ornés de ce logo pourront prétendre à appartenir à la nouvelle famille des PC « Copilot+ », notamment en ayant au moins 16 Go de RAM et une puce équipée d’un NPU de 40 TOPS.