Microsoft fait la révolution de Windows : voici les 5 annonces à retenir

Lors de la conférence Build 2024, Microsoft a annoncé une nouvelle ère pour Windows 11, avec l'intégration de l'IA au cœur de son système d'exploitation. Avec ses nouveaux appareils Copilot Plus équipés de puces Arm de nouvelle génération, Microsoft espère concurrencer Apple durablement.

Après Apple et ses iPad Pro équipés de puces M4, et Google et Gemini partout lors de l’I/O, Microsoft a tenu sa conférence annuelle Build 2024, où la société a annoncé une nouvelle ère pour Windows : l’ère de l’IA et Arm. Mais la question que tout le monde se pose est : Microsoft va-t-il réussir son passage à l’Arm et à l’IA ?

Le passage à l’Arm et à l’IA est un défi de taille pour Microsoft, mais la firme américaine semble prête à relever le défi avec ses nouveaux appareils Copilot Plus.

En fait, la conférence d’ouverture Build 2024 d’hier soir était importante à plus d’un titre. Tout d’abord, le CEO de Microsoft, Satya Nadella, a révélé comment Microsoft « apporte la vague de l’IA aux PC », avec une nouvelle catégorie de PC nommée « CoPilot Plus » équipés d’une puce Arm de nouvelle génération, des processeurs Snapdragon X Elite et Plus basés sur Arm de Qualcomm. Mais il y aura aussi des puces Intel et AMD plus tard.

Ces puces ont un atout majeur : elles sont dotées d’unités de traitement neuronal (NPU) conçues pour alimenter les nouvelles fonctionnalités d’IA de Windows 11. En se comparant au MacBook Air M3 d’Apple, Microsoft espère offrir aux utilisateurs une expérience PC plus intuitive et plus efficace, grâce à l’IA.

Les nouvelles fonctionnalités d’IA de Windows 11

L’une des principales fonctionnalités d’IA disponibles sur les PC Copilot Plus est Recall. Et ça semble très puissant.

Le nouvel outil s’exécute localement sur votre appareil et enregistre tout ce que vous faites sur votre ordinateur, vous permettant de rechercher et de récupérer le contenu avec lequel vous avez interagi. Cela permet de découvrir une conversation que vous avez eue dans des applications comme Discord, ou même une diapositive PowerPoint spécifique sur laquelle vous travailliez.

Ensuite, il y a du Copilot partout. Microsoft apporte Copilot à davantage de domaines de Windows 11. L’assistant IA pourra fournir des suggestions dans le menu Paramètres, modifier des fichiers dans l’Explorateur de fichiers ou rédiger des réponses aux notifications que vous recevez. Copilot bénéficie également du nouveau modèle GPT-4o d’OpenAI, permettant à l’IA de répondre aux questions en fonction de ce que vous voyez sur votre écran.

Pour réussir sa transition vers Arm, Microsoft a annoncé son outil Prism qui va permettre de lancer des applications x86 mieux que jamais, c’est une couche de traduction à l’image de Rosetta 2.

Les nouveaux appareils Copilot Plus de Microsoft

Microsoft a également annoncé deux appareils PC Copilot Plus : Surface Pro, qui bénéficie désormais d’un écran Oled, et Surface Laptop.

En plus des nouveaux appareils Surface de Microsoft, Lenovo, Dell, Acer, Asus et HP lancent des appareils Copilot Plus conçus pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités d’IA. Adobe, Davinci Resolve, Capcut et bien d’autres arrivent sur les PC Copilot Plus.

Microsoft contre Apple et Google : la bataille pour la suprématie de l’IA

Avec ses nouveaux appareils Copilot Plus équipés de puces Arm de nouvelle génération et de nouvelles fonctionnalités d’IA, Microsoft espère concurrencer Apple et Google. Mais, aussi, pouvoir de nouveau se comparer aux Mac passés sous pavillon Arm depuis 2020.