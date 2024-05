Nouvelle ère pour la Surface Pro 11 : Microsoft passe à l’Oled, Arm et à l’IA

Microsoft a profité de son dernier événement pour annoncer la Surface Pro 11, sa nouvelle tablette 2-en-1. Mais cette nouvelle édition ne se contente pas d'améliorations mineures : elle marque une véritable rupture avec le passé.

Voilà, c’est fait, Microsoft a annoncé le passage de sa Surface Pro à Qualcomm et à l’intelligence artificielle. Après la nouvelle Surface Laptop, la Surface Pro 11 a beaucoup à faire valoir.

Tout d’abord, le passage à Qualcomm se traduit par une puissance accrue pour la Surface Pro 11. Grâce à son processeur Snapdragon X Plus et X Elite, la nouvelle tablette de Microsoft offre deux fois plus de puissance que la Surface Pro 9. C’est ce que Microsoft appelle un PC Copilot+. Cela signifie, ici, que Microsoft bascule rapidement vers l’architecture ARM avec cette nouvelle collection de PC ARM.

D’ailleurs, on ne sait pas son nom est Surface Pro 11 ou Surface Pro Copilot + PC. Il y a des références aux deux noms sur le site de Microsoft. Juste pour comprendre l’importance du changement : la Surface Pro 10 a été annoncé en avril 2024 avec un processeur Intel Core Ultra.

Mais la vraie révolution de la Surface Pro 11, c’est son intégration de l’intelligence artificielle. Grâce à son unité de traitement neuronal (NPU) ultra-puissante, la nouvelle tablette de Microsoft est capable d’effectuer plus de 45 000 milliards d’opérations par seconde (TOPS). Cela lui permet de proposer des fonctionnalités IA de pointe, comme Recall, Cocreator ou encore Live Captions.

Recall, par exemple, est un outil qui se souvient de tout ce que vous faites sur votre ordinateur, et qui vous permet de retrouver n’importe quelle information en un instant. Cocreator, quant à lui, est une application qui utilise l’IA pour vous aider à créer du contenu, en générant automatiquement des idées et des suggestions. Enfin, Live Captions est une fonctionnalité qui transcrit en temps réel les paroles de vos interlocuteurs.

En somme, le passage à Qualcomm et à l’IA de la Surface Pro 11 permet aux utilisateurs de gagner en productivité et en créativité, en leur proposant des outils et des fonctionnalités innovants et performants.

Nouveautés et configurations de la Surface Pro 11 : une tablette 2-en-1 sur mesure

La Surface Pro 11 de Microsoft ne se contente pas d’améliorations techniques : elle propose également de nombreuses nouveautés et configurations possibles.

Tout d’abord, la nouvelle tablette de Microsoft est disponible avec deux types d’écran : LCD et OLED. Les utilisateurs qui privilégient la luminosité et le contraste opteront pour l’écran LCD, tandis que ceux qui recherchent des couleurs plus fidèles et un noir plus profond se tourneront vers l’OLED.

Ensuite, la Surface Pro 11 est disponible en quatre coloris différents. Et pour ceux qui ont besoin d’être connectés en permanence, une version cellulaire (5G) sera disponible ultérieurement.

Côté configurations, la Surface Pro 11 propose pas moins de 15 configurations différentes, avec des prix allant de 1199 euros (Snapdragon X Plus avec écran LCD, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage) à 2449 euros (Snapdragon X Elite, écran OLED, 32 Go de RAM et 1 To de SSD). De quoi s’adapter à tous les budgets et à tous les besoins en termes de puissance et de stockage. Il y a aussi du Wi-Fi 7 sur toutes les versions.

Enfin, la Surface Pro 11 se distingue toujours par son format détachable, qui permet de la transformer en tablette en un instant. Elle est équipée d’un écran de 13 pouces en QHD, d’une caméra arrière de 10 mégapixels en Ultra HD, et de quatre ports USB 4. Elle peut également se connecter à trois écrans 4K externes, pour une expérience utilisateur encore plus immersive.

Côté accessoires, le stylet Surface Slim Pen s’améliore encore avec la nouvelle Surface Pro, avec de toutes nouvelles expériences d’IA. L’encre coule désormais naturellement grâce à l’encrage Zero Force, aux ombres ultra-précises, à 4 096 points de sensibilité à la pression et à un moteur haptique intégré pour une expérience d’écriture plus naturelle. Le clavier, Flex Keyboard, apporte une nouveauté : il peut être utilisé même détaché de l’écran.

Cette Surface Pro 11 est d’ores et déjà disponible en ligne en pré-commande, et sera livrée à partir du 18 juin 2024.