Microsoft s’apprête à annoncer des nouvelles Surface à la fin du mois pour jouer sur tous les tableaux

Malgré un focus croissant mis sur l’avenir de Windows sur ARM, Microsoft ne lâche pas la bonne vieille architecture Intel, comme le prouvent les dernières rumeurs concernant la sortie de nouvelles Surface.

Le Surface Laptop 7 // Crédit : Chloé Pertuis pour Frandroid

Si vous êtes attaché à l’architecture x86, Microsoft à une bonne nouvelle pour vous. Le fabricant devrait, d’ici à la fin du mois, sortir deux nouveaux appareils sous processeurs Intel. Point de grande surprise ici, puisqu’il s’agirait simplement des nouvelles versions de la Surface Pro 11 et du Surface Laptop 7 à destination des entreprises.

En effet, comme l’a remarqué Windows Central, Microsoft a commencé à faire monter la sauce pour une annonce à destination des entreprises à la fin du mois. Sur LinkedIn, la marque promet que des annonces « importantes » auront lieu au « Microsoft AI Tour » qui se tiendra à New York à la fin du mois.

Du Copilot+ sur x86

Sans se la jouer Nostradamus, il est facile de deviner que l’annonce concernera des variantes Intel des PC stars de Microsoft. Des rumeurs persistantes promettent l’arrivée de telles machines depuis octobre dernier et l’accent mis sur le monde de l’entreprise renforce cette possibilité.

Le Surface Laptop 7 // Crédit : Chloé Pertuis pour Frandroid

En effet, le monde du business est encore frileux avec les PC sous ARM en raison des potentielles incompatibilités logicielles que ces derniers peuvent rencontrer. Enfin, il serait cohérent d’annoncer ces PC à un évènement dédié à l’IA, puisque les processeurs Lunar Lake sont éligibles au programme « Copilot+ » qui rassemble tous les PC Windows taillés pour l’intelligence artificielle.

Arm et Intel pour assurer ses arrières

Si les Surface Pro 11 et les Surface Laptop 7 sous Snapdragon sont d’excellentes machines, comme en témoigne nos tests, l’arrivée de versions Intel serait une bonne nouvelle, ne serait-ce que pour des questions de compatibilité logicielle. Mais, comme nous l’expliquions en fin d’année dernière aussi, les derniers processeurs Intel lavent aussi l’honneur après la débauche des puces de 13e et 14 générations.

Pour aller plus loin

Test du Microsoft Surface Laptop (7e gen) : vers un avenir radieux pour Microsoft

Reste à savoir si Microsoft va jalousement réserver ses machines à ses clients entreprises ou si les variantes Lunar Lake des Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 pourront atterrir dans les mains du grand public. Dans tous les cas, Microsoft ne semble pas tout à fait prèt à abandonner Intel et semble bien décidé à jongler avec l’architecture ARM et x86 afin d’assurer quoi qu’il en soit un bel avenir à ses machines Surface.