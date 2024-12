Clap de fin pour le Surface Studio 2+ : l’ordinateur pour les créatifs de Microsoft ne sera plus vendu

L’ordinateur tout-en-un de Microsoft pensé pour les créatifs devrait disparaître du marché une fois les derniers stocks écoulés.

Annoncé en 2022, le Microsoft Surface Studio 2+ pensé comme un PC tout-en-un avec un écran tactile de 28 pouces à destination professionnels du graphisme et des métiers créatifs ne fait plus partie des priorités de Microsoft. C’est ce qu’a confirmé le constructeur à Windows Central :

« Les clients peuvent continuer d’acheter Surface Studio 2+ auprès des revendeurs et des partenaires disposant de stocks », indique un porte-parole de Microsoft à Windows Central « Pour les zones où les stocks sont épuisés, Surface Studio 2 Plus ne sera plus disponible pour de nouveaux achats. ».

Un nouveau positionnement

En arrêtant la production de son ordinateur de bureau, la stratégie de Microsoft se concentre de plus en plus vers les tablettes et les ordinateurs portables en y intégrant une solution d’intelligence artificielle avec Copilot comme la Surface Pro 11 ou encore le Surface Laptop 7 rapporte The Verge.

Pour aller plus loin

En attendant, ceux qui souhaitent acquérir un Surface Studio 2+ peuvent encore vérifier auprès des revendeurs si des exemplaires sont encore disponibles en stock. Proposé à son lancement au prix de 5 589 €, ce PC, reconnu comme un produit unique en son genre grâce à son écran à charnière, se transforme aisément en tablette graphique, tablette ou PC. Il représente une alternative plus que séduisante à l’iMac.