Copilot : comment l’IA de Microsoft pourrait vous aider à optimiser et réparer votre PC

La marque Dell a fait la démonstration de ce que pourrait proposer Copilot sur ses propres PC : une IA qui agirait en arrière-plan pour résoudre des bugs et optimiser les performances.

Microsoft a encore beaucoup de choses à prouver avec Copilot, son chatbot IA basé sur le modèle GPT-4. On attend notamment de savoir comment le service va s’intégrer à Windows à l’avenir et aider l’utilisateur à être plus productif.

Si on sait que Copilot pourra servir à rédiger des textes, chercher plus intelligemment des fichiers ou encore modifier des réglages, on ne sait pas quelle marge de manœuvre pourra lui être offerte pour modifier en profondeur le système.

En attendant des réponses de Microsoft, les fabricants de PC se préparent à l’arrivée de Windows 12, qui promet une intégration native de Copilot. C’est le cas de Dell, qui a présenté ce mois-ci des concepts de ce que pourrait proposer l’IA de Microsoft sur ses PC.

Quand Copilot optimise votre PC pour vous

Dans sa démonstration, Dell propose un aperçu de fonctionnalités qui n’existent pour le moment pas dans Copilot. Actuellement, l’assistant permet d’accéder rapidement à de nombreux réglages du système (luminosité, volume, résolution, réseau, etc.) et même de les modifier grâce à des requêtes en langage naturel.

Dans sa vision, le chatbot prend des initiatives selon l’utilisation que vous avez de votre PC. Dans un premier exemple, Copilot détecte ainsi que vous vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public et va appliquer des réglages système plus sécurisés, on l’image au niveau du pare-feu et de l’antivirus Windows Defender. Le Wi-Fi prenant davantage de puissance, il pourra aussi appliquer automatiquement un mode d’alimentation moins énergivore pour vous permettre de surfer plus longtemps.

Dans un autre exemple, Copilot pourrait détecter si l’une de vos applications plante régulièrement et appliquer des solutions automatiquement, comme son redémarrage, l’arrêt des autres applications tournant en arrière-plan ou la suppression du cache. Et si vous avez besoin de plus de puissance lorsque vous utilisez des logiciels très gourmands, le service pourrait proposer un profil de performance plus élevé, tout en vous indiquant la batterie qu’il vous resterait.

En devenant aussi « intelligent », Copilot pourrait rendre Windows plus accessible pour le plus grand nombre. Mais le risque pour Microsoft serait alors de rendre son chatbot IA aussi dispensable que Cortana, dont la fin de vie a été prononcée l’été dernier. On devrait avoir de premières réponses dans les PC portables qui sortiront en 2024 et surtout, à la sortie de Windows 12 qu’on attend pour la seconde moitié de l’année.