Avec Windows 12, Microsoft veut complètement changer vos habitudes (pour le meilleur)

Microsoft a évoqué le futur de Windows pendant lors du salon Qualcomm Summit. Attendez-vous à d'énormes changements.

Le marché du PC va subir de profondes mutations en 2024 avec l’arrivée de nouvelles puces ARM par Qualcomm, la Snapdragon X, mais aussi la sortie très attendue de Windows 12 d’ici à la fin de la même année.

Si l’arrivée de l’architecture ARM sur PC apportera des gains substantiels en termes de performance et d’efficacité énergétique, elle changera aussi profondément la manière d’utiliser sa machine selon Microsoft.

Le président de Microsoft, Satya Nadella, et le responsable produit de la forme, Pavan Davuluri, étaient invités au Qualcomm Summit pour parler du futur de Windows en marge des annonces.

Une approche hybride entre cloud et local

Selon les propos rapportés par le site Windows Central, la priorité de Microsoft sera toujours dans son approche hybride, partagée entre le cloud et le local. Nous l’avions déjà évoqué lors des fuites concernant le futur de Xbox : sur Windows 12, certaines tâches pourront s’effectuer directement sur votre ordinateur, et d’autres via le cloud.

L’introduction des NPU (Neural Processing Unit), ces puces dédiées à l’intelligence artificielle, permettra à nos futurs PC d’accélérer des tâches liées à l’IA et même d’héberger des modèles en local. Une puce comme Snapdragon X pourra sans problème faire tourner certains modèles de langages ou d’IA générative, mais certaines applications pourront exploiter le cloud pour alléger la charge.

Nous construisons Windows pour qu’il soit la destination des meilleures expériences en matière d’IA. Pour avancer, cela nécessitera un système d’exploitation qui brouille simplement les lignes entre le cloud et l’edge, et l’utilisation du bon silicium au bon endroit est fondamentale pour nous.

Pour Pavan Davuluri, une telle approche apporte « une meilleure protection de la vie privée, des économies de coûts, des avantages en termes de latence, des optimisations de performances et une plus grande personnalisation. »

Copilot, le nouveau bouton Démarrer de Windows 12

Pour Satya Nadella, l’intégration de l’intelligence artificielle à toutes les facettes de Windows amène avec elle des changements majeurs en termes d’interface et d’expérience utilisateur.

Je pense que fondamentalement, si l’on réfléchit à ce qu’a toujours été le rêve de l’informatique, on peut rendre les interfaces beaucoup plus conviviales, beaucoup plus naturelles. Cela changera fondamentalement ce qu’est un système d’exploitation, ce à quoi ressemble une interface utilisateur, comment se déroule l’interaction entre les applications. Les changements d’interface utilisateur sont toujours importants, et il s’agit là d’un grand changement.

Le président de Microsoft reste ici avare en détails, mais attendez-vous à une refonte d’interface d’envergure sur Windows 12. Toutes les facettes de l’OS seront centrées autour de l’IA et de Copilot, son assistant intelligent intégré à toute la galaxie logicielle Microsoft.

Pour la firme, Copilot sera comme le bouton Démarrer de Windows, le point de départ de « l’intention » de l’utilisateur. On en revient alors à la manière d’aborder son OS : Copilot sera un assistant avec lequel « raisonner », qui permettra « d’apprendre, poser des questions, créer et complètement changer les habitudes de l’utilisateur ».

Cela passera surtout par le langage naturel, qui pourra être utilisé au sein de Copilot afin d’effectuer n’importe quelle action au sein de Windows. Qu’il s’agisse d’ouvrir un document, de chercher un fichier, de trier un dossier, de changer un paramètre, l’IA de Microsoft devrait répondre à toutes vos requêtes, aussi complexes soient-elles.

Et comme toute intelligence artificielle moderne, celle-ci apprendra de vous, de vos habitudes, mais aussi du contexte dans lequel vous utilisez votre PC (via l’heure, la localisation ainsi que votre planning par exemple).

Windows 12 s’annonce donc comme étant la plus grande révolution tant attendue de l’OS de Microsoft, et celle-ci passera forcément par l’IA.