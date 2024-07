Affaire Intel : les retours SAV des processeurs de 13 et 14e générations sont alarmants

Intel ne semble pas sortie de la panade avec ses dernières générations de processeurs. Les volumes de retour en SAV des puces de 13e et 14e génération seraient inquiétants pour la marque.

Décidément, ce n’est pas la joie chez Intel. Alors que le fabricant de processeurs est déjà fragilisé par la vague des processeurs ARM, voilà qu’une polémique lui colle à la peau depuis plusieurs mois maintenant. Les processeurs de 13e et 14 générations semblent en effet affligé de problèmes de stabilités importants qui peuvent mener à des crash ou carrément des dégâts matériels.

Si le problème est désormais largement documenté, et qu’Intel a promis d’y apporter une solution d’ici à la mi-aout, Les Numériques a mis la main sur des chiffres peu reluisants pour l’entreprise. Selon un revendeur qui a requis l’anonymat, les processeurs de 13e et 14e génération connaîtraient un taux de retour en SAV respectivement quatre et trois fois supérieurs que les modèles de 12e génération.

Pour aller plus loin

Trop puissants pour leur propre bien ? Pourquoi ces processeurs Intel posent problème

Les processeurs de 13e génération étant en vente depuis un peu plus d’un an, le volume de retours est mécaniquement plus élevé que celui de la 14e génération, dont les puces sont commercialisées depuis décembre dernier. Si l’on rapporte ce taux de panne aux 6 mois suivants la commercialisation, le taux de retour est peu ou prou identique, indique la source interrogée par Les Numériques. Ajoutez à ça les retours SAV effectués directement chez Intel (donc pas directement pris en compte par les revendeurs) et vous obtenez un tableau tout à fait inquiétant pour Intel.

Une réputation abîmée

Promises pour bientôt, la mise à jour du microcode ne devrait pas affecter les performances de CPU promet Intel. Une affirmation qu’il faudra vérifier puisque, le problème se trouvant du côté de la tension interne « anormale » tirée par la puce, brider l’alimentation pourrait avoir des effets de bords sur les performances. Ce correctif logiciel ne pourra rien non plus pour les processeurs abîmés matériellement de manière irréversible ni pour la poignée de puces de 13e génération affligée par des problèmes d’oxydation.

Pour aller plus loin

Windows a ce qu’il faut pour enfin réussir son passage à Arm : voici Prism

Au vu de la situation catastrophique dans laquelle est plongée Intel, qui commence d’ailleurs à profiter à la concurrence, difficile d’apercevoir une issue à court terme. Même si la prochaine mise à jour règle les problèmes de surtension, l’image de la marque a pris un sacré coup avec deux générations de processeurs qui se sont avérés structurellement problématiques. Difficile d’inspirer confiance après tout ça et de vanter les mérites du bon vieux modèle x86 face au concurrent ARM.