Intel perd du terrain face à AMD à cause de sa communication

Les 13ᵉ et 14ᵉ génération de processeurs Intel Core i9 font face à des problèmes de stabilité entraînant entre autres le crash de certaines applications ou jeux. Face au manque de communication sur ces pannes, les fournisseurs commencent à orienter les utilisateurs vers des processeurs AMD.

Intel fait face à un problème pour le moment insoluble touchant ses processeurs Core i9 de 13ᵉ et 14ᵉ génération, entraînant instabilité et crash. Actuellement sans solution, certains fournisseurs commencent à orienter leurs clients vers AMD et leur processeur Ryzen 9 7950X réputés plus stable et plus rapide.

Une recrudescence de pannes

Level1Tech a mené une enquête sur les journaux d’erreurs provenant des crashs de jeux vidéo. Ces derniers indiquent que les processeurs Intel sont beaucoup plus représentés dans ces journaux que les processeurs AMD. Ils vont plus loin en indiquant que sur des erreurs de décompression répertoriée sur 90 jours, 1 431 provenaient de processeurs Intel de 13ᵉ et 14ᵉ génération sur un total de 1584 erreurs. Sur ce genre d’erreurs, AMD n’avait que quatre cas répertoriés. L’enquête révèle également que ces erreurs ne se limitent pas seulement au jeu vidéo pour Intel : les processeurs pouvant également crash. Face à cette expérience de jeux dégradée, des développeurs se sont confiée à Level1Tech. Ils craignent que les joueurs pensent que ces erreurs proviennent des jeux ou des serveurs associés plutôt que leur matériel haut de gamme, l’un de ces développeurs interrogés va plus loin indique que ces erreurs pourraient conduire à une perte de revenus allant jusqu’à 100 000 $.

Une enquête qui ne porte pas ses fruits

Intel enquête depuis plusieurs mois sur ces pannes et crash, l’entreprise a indiqué qu’une mise à jour de BIOS pourrait se mettre en place d’ici au 19 juillet. L’une des causes de ce problème pourrait venir du mode boost de ces processeurs, mais n’en serait pas l’origine première. À l’exception de ces éléments de communication, et d’éléments de prévention, comme limiter la fréquence de ces processeurs, l’entreprise n’a pour le moment rien communiqué. Face à ce silence, Level1Tech indique que des centres de support commencent à orienter leurs clients vers des processeurs AMD.