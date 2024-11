Fusionner Intel et AMD : la solution envisagée par le gouvernement américain

Le Département du Commerce américain envisage sérieusement une fusion entre Intel et AMD, une option qui aurait semblé impensable il y a encore quelques années.

Les chiffres sont vertigineux : 16,3 milliards de dollars de pertes pour Intel au dernier trimestre. Une situation qui pousse le Département du Commerce américain à envisager des solutions radicales.

Cette perte historique n’est pas simplement un accident de parcours, Intel va mal.

L’entreprise, autrefois leader incontesté du secteur, fait face à une concurrence féroce, notamment de la part de TSMC et Samsung dans la fabrication de puces, mais aussi d’AMD, Qualcomm et Apple dans la conception de processeurs. Cette situation a poussé Washington à s’impliquer directement dans le dossier. L’information nous vient de Semafor, et c’est sérieux.

Les options sur la table

Le CHIPS Act, cette loi américaine visant à renforcer l’industrie des semi-conducteurs sur le sol américain, pourrait apporter une bouffée d’oxygène à Intel. En gros, ce sont plusieurs milliards de dollars injectés par les États-Unis pour être le plus autonome en semi-conducteurs. Cependant, selon les experts, cette aide ne serait pas suffisante pour redresser durablement l’entreprise.

La fusion avec AMD apparaît comme l’une des options les plus sérieuses. Cette solution, qui aurait semblé impensable il y a quelques années, permettrait de créer un géant capable de rivaliser avec les leaders asiatiques. Mais d’autres acteurs sont également cités, notamment Apple et Marvell, qui disposent des ressources financières nécessaires.

Cette situation dépasse largement le cadre économique. La production de semi-conducteurs est devenue un enjeu de sécurité nationale pour les États-Unis. La récente commande importante du Département de la Défense américain à Intel illustre cette dimension stratégique.

Le processus de fabrication 18A d’Intel, sur lequel l’entreprise mise beaucoup, pourrait représenter une lueur d’espoir. Cependant, le temps presse et les autorités américaines semblent privilégier des solutions plus radicales pour préserver les capacités de production sur le sol américain.