AMD : les prochains processeurs Ryzen ne surpasseront pas les anciens X3D en jeu

Après avoir dévoilé la prochaine génération de processeurs AMD en juin 2024 lors du Computex 2024. Donny Woligroski, responsable du marketing technique, est revenu sur ces derniers et leurs performances dans le domaine du jeu vidéo.

En juin 2024 se tenait le Computex 2024, AMD a présenté sa nouvelle génération de processeurs, les Ryzen 9000 utilisant l’architecture Zen 5 avec la promesse d’une augmentation de 16% des performances. Peu de temps après cet événement, Donny Woligroski, responsable du marketing technique pour les processeurs grand public d’AMD s’est entretenu avec Paul Alcron de Tom’s Hardware US pour parler performances et jeu vidéo, rebattant les cartes.

Le Ryzen 7000X3D reste la référence

Dans son communiqué de presse, AMD en présentant le Ryzen 9950X l’introduisait comme le processeur permettant d’avoir « les performances d’ordinateur de bureau grand public les plus rapides au monde ». Le comparant à son concurrent direct Intel avec le Core i9-14900K qu’il surclassait de 11% dans le domaine du jeu tout en ne le comparant pas à leur propre produit : le Ryzen 7 7800x3D.

Nos confrères de Tom’s Hardware ont donc posé la question à Woligroski : le 9950X serait-il le processeur de jeu le plus rapide au monde ? « Est-il le plus rapide du jeu ? Il est plus rapide que la concurrence lors de nos tests. X3D est toujours le roi de la colline, mais avec une marge beaucoup plus petite que d’habitude entre X3D et non-X3D […] Donc, un 7800X3D serait, oui, plus rapide que le 9700X, mais peut-être pas autant qu’on pourrait s’y attendre », a déclaré le responsable marketing.

Lancés en début d’année 2023, les Ryzen 7000X3D ont été introduites comme étant les meilleurs processeurs pour le jeu vidéo. Une affirmation confirmée par Tom’s Hardware et appuyée par Woligroski. Cette place sur le podium proviendrait de l’architecture de la puce et plus particulièrement du cache L3 de la X3D permettant de meilleurs calculs.

En tant que joueur, si vous devez vous procurer un nouveau processeur, le Ryzen 7000 X3D semble être la puce vers laquelle vous devez vous tourner en attendant de voir débarquer la nouvelle série de Ryzen 9000 X3D.