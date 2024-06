On sait (en partie) ce qui fait planter les processeurs Intel en plein jeu

Les versions i9 des processeurs Intel de 13ᵉ et 14ᵉ génération font face à un bug. La possibilité d'aller plus vite que le mode turbo avec la nouvelle technologie eTVB serait en cause. Un correctif se met déjà en place, mais ne semble pas tout régler.

Intel fait face à un bug conduisant au plantage de ses processeurs Core i9 de 13e et 14e génération. Une enquête menée depuis mars par le cohtnstructeur pointant vers la technologie eTVB semble se confirmer. Cette fonction permet de pousser plus loin les capacités de calculs du processeur. Intel serait-il allé plus vite que la musique ?

Toujours plus loin, toujours plus fort

Le problème remonte maintenant à plusieurs mois. Les témoignages s’accumulant sur différents forums, Intel a ouvert une enquête pour découvrir la source de ce bug. Selon le constructeur, c’est la fonction eTVB, enhanced Thermal Velocity Boost, qui est en partie en cause. Il s’agit d’une amélioration d’une fonction proposée par le constructeur en 2018.

« L’Intel® Thermal Velocity Boost (Intel® TVB) est une fonctionnalité qui accroît automatiquement et de manière opportune la fréquence d’horloge au-delà des fréquences de la technologie Intel® Turbo Boost mono et multicœurs en fonction de la température à laquelle fonctionne le processeur sous sa température maximale et de la puissance turbo disponible. Le gain de fréquence et la durée dépendent de la charge de travail, des capacités du processeur et de sa solution de refroidissement. »

Intel propose certaines mesures de précautions temporaires le temps de résoudre ce problème comme abaisser la fréquence maximale de leurs processeurs pour s’éviter ces différents crashs. Le plus simple étant de changer les paramètres de son ordinateur pour passer en « Paramètres par défaut Intel ». Ce bug touche les processeurs Intel Core i9 de 14ᵉ et 13ᵉ génération, notamment les séries KS, KF et K.

L’entreprise continue de travailler sur un correctif pour résoudre ce bug eTVB, annonçant qu’une mise à jour du BIOS pourrait se mettre en place d’ici au 19 juillet 2024. Intel précise que le bug eTVB conduit à l’instabilité, mais il n’en est pas la cause majeure. Une enquête qui risque encore d’être longue.